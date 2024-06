Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi saluta Viscioni: giocherà a Mondovì

Con il salto di categoria è inevitabile il rinnovamento del roster a disposizione di Andrea Giovi. Una delle atlete che saluterà la Bartoccini Fortinfissi Perugia è Giulia Viscioni, che ha scelto di sposare il progetto tecnico della LPM Pallavolo Mondovì.

L'ambiziosa società piemontese ha annunciato oggi sui propri canali ufficiali l'ingaggio della schiacciatrice di San Benedetto Del Tronto, scelta per completare il parco giocatrici, che dunque lascia le Black Angels dopo una sola stagione ma con due titoli conquistati ovvero il campionato di A2 e la Coppa Italia di categoria.

Ecco di seguito un estratto delle sue dichiarazioni al sito ufficiale del suo nuovo club:

"La proposta di Mondovì è arrivata prestissimo. Ho fatto una videochiamata con tutto lo staff, che mi ha fatto molto piacere. Ho avuto modo di conoscere tutti e non è una cosa banale. Mi hanno fatto presente il loro interesse nei miei confronti e mi hanno spiegato che mi seguono da tanto, da prima di Perugia. Non ci ho riflettuto molto, cercavo una squadra in cui poter avere più responsabilità in campo. Quando una società seria come questa ti fa una proposta del genere, non puoi che accettare!".

Giulia non dimentica l'ottimo rapporto instaurato con l'ambiente circostante: "Con i tifosi ho sempre avuto un rapporto incredibile. Al Volleyrò eravamo seguitissime, c’era un legame quasi familiare, al Club Italia c’erano i genitori che ci accompagnavano sempre, poi sono arrivata a Perugia e lì ho dato il mio cuore alla tifoseria, sono diventati una famiglia, nonostante giocassi poco, quando entravo mi sentivo una titolare. So che Mondovì ha questa tifoseria eclatante, che non vedo l’ora di conoscere. Spero di poter instaurare anche con loro un ottimo rapporto, perchè credo davvero che siano l’ottavo giocatore in campo!".