Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi non cambia in regia: confermata Maria Irene Ricci

Ruolo fondamentale in una squadra è quello di regista e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, malgrado il salto di categoria, non intende smobilitare.

Restarà almeno per un'altra stagione Maria Irene Ricci, che rappresenterà la terza conferma dopo quelle di Sirressi e Cogliandro, in rigoroso ordine di tempo.

Ricci è stata una delle giocatrici fondamentali nella favolosa stagione delle Black Angels e non ha mancato di lasciare il segno in particolar modo nella finale di Coppa Italia di A2, realizzando il punto finale. E ora per lei si materializza il ritorno in quella massima serie già assaggiata a Trento e Macerata.

La carriera

Nata a Roma nel 1996, Maria Irene Ricci muove i primi passi nella provincia di Chieti, fino a quando nella stagione 2015/2016 approda alla Dannunziana Pescara dove disputa la B1. Rimane in questa categoria anche nelle tre annate successive tra le fila dell’Altino Volley. Nella stagione 2020/2021 esordisce in Serie A1 con la Delta Despar Trentino, poi l’anno seguente scende in A2 spostandosi alla Cbf Balducci Hr Macerata: qui vince il campionato e riconquista sul campo la massima serie. Nella stagione 2022/2023 disputa l’A1 proprio con Macerata, infine ecco l’approdo alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, dove conquista un’altra promozione in A1 e la Coppa Italia di categoria.

Le prime impressioni

Quella della palleggiatrice romana è una conferma assai attesa: "Il fatto che la società ha voluto puntare ancora su di me è davvero una gran cosa. Questa conferma mi rende particolarmente orgogliosa, non era affatto scontata, credetemi. Sono molto felice di restare a Perugia, anche perchè qui mi trovo davvero bene".

Per Maria Irene si prepara la terza esperienza in A1 della carriera: "Mi approccio a una categoria in maniera differente rispetto a qualche anno fa. Ora mi sento una persona diversa, sono senza dubbio più consapevole dei miei mezzi e della mia forza. L’obiettivo non potrà che essere la salvezza. Non sarà certo una passeggiata in massima serie, ma possiamo fare bene. Innanzitutto sarà importante ritrovare la magia che c’è stata quest’anno. Dico anche che noi che rimaniamo abbiamo una responsabilità verso le nuove ragazze: abbiamo il compito di fare gruppo integrandole velocemente. Sarà un campionato molto combattuto, penso ci sarà grande equilibrio nella media-bassa classifica. Noi ce la giocheremo".