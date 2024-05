Volley femminile, la Bartoccini Fortinfissi dà continuità al percorso e conferma Cogliandro

Non è un mistero che la Bartoccini Fortinfissi Perugia non voglia operare delle rivoluzioni e non stravolgere dunque il telaio reduce da una stagione trionfale.

Dopo capitan Sirressi resterà alla corte di Antonio Bartoccini anche Asia Cogliandro, professione centrale, che dunque vestirà la maglia rossonera anche per la prossima stagione. Per lei si tratta di un ritorno nella massima serie dopo averla assaggiata a Filottrano.

La sua carriera parte però in Serie C nel 2011, nell’InVolley Crespellano, per poi proseguire in B1 col Volley Doc Asti, dove rimane per due stagioni. Ecco subito il salto in A2 con la Riso Scotti Pavia nella stagione 2014/2015, per poi passare l’anno successivo alla Lardini Filottrano. Qui ottiene la promozione dal campionato cadetto all’A1, dove esordisce con la stessa maglia nella stagione 2017/2018. L’anno successivo è ancora in A1 con Filottrano, poi scende di nuovo in A2 tra la fila di Cuore di Mamma Cutrofiano. Tra il 2020 e il 2023 si susseguono esperienze nella seconda divisione nazionale con Acqua e Sapone Roma Volley Club, Cda Talmassons e Assitec Volleyball Sant’Elia.

La giocatrice ha rivelato che la permanenza nel capoluogo umbro era tutt'altra che scontata:

"Durante la seconda parte della stagione che si è appena conclusa avevo ricevuto un paio di proposte di altri club. Ho chiesto subito al club cosa ne pensasse del mio futuro, visto che per me la Bartoccini Fortinfissi era la prima scelta, anche se fossimo rimasti in A2. Questo perché Perugia è casa per me".

Il fattore ambientale ha giocato un ruolo decisivo:

"Mi sono trovata benissimo in questo ambiente, sia a livello professionale che extra campo. Devo dire che il perugino ha un carattere un po’ particolare, ma se sai prenderlo nel modo giusto, e io credo di esserci riuscita, sa darti veramente molto. Qui mi sono fatta il mio giro di amicizie e la volontà di rimanere è stata forte e decisa. Devo ringraziare delle persone che sono state fondamentali in questo mio primo anno a Perugia. Mi riferisco al direttore Remo Ambroglini, al tecnico Andrea Giovi, al suo assistente Guido Marangi e al fisioterapista Luca De Matteo. Con loro abbiamo costruito un percorso fantastico e vogliamo fare bene anche il prossimo anno".

Infine, sulla stagione che verrà:

"L’obiettivo è chiaramente quello di ottenere quanto prima la salvezza. Avremo il vantaggio di mantenere l’ossatura della squadra che ha vinto A2 e Coppa Italia. Per quanto mi riguarda dovrò giocarmi il posto da titolare con altre ragazze e darò il massimo per contribuire alla salvezza".