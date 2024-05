Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi completa il reparto liberi con Stefania Recchia

Mancava la casella relativa al libero di riserva ed è stata prontamente colmata. Ad affiancare Sirressi sarà la classe 2005 Stefania Recchia, proveniente da Castellana Grotte.

Vista la giovane età questa esperienza, la prima in serie A1, non può che essere formativa visto che potrà apprendere i trucchi del mestiere da un'interprete del ruolo che ha vissuto il volley in tutte le sue sfaccettature.

C'è però un particolare che non può sfuggire ai più: Stefania di origine è pugliese, esattamente come Sirressi, e questo non può che esserle di grande aiuto nella ricerca di un'intesa che, nell'economia di una stagione come quella che si andrà ad affrontare, sarà fondamentale.

La carriera

Stefania Recchia è nata il 14 luglio 2005 ed è sostanzialmente cresciuta nel settore giovanile della squadra della sua città natale. Inizia a giocare a volley alla tenera età di 4 anni a Castellana Grotte. La sua crescita è così veloce che esordisce in prima squadra addirittura a 11 anni in Serie B2, per la precisione il 23 ottobre 2016 nel match vinto per 3 a 0 contro Cisterna. Oltretutto, tra il 2015 e il 2016, si è laureata campionessa provinciale Under 12 e ha disputato la fase finale del campionato regionale Under 13. Dopo la promozione della prima squadra in B1, a 15 anni diventa titolare. Nello stesso periodo partecipa anche al Trofeo delle Regioni.

Le prime parole in rossonero

Per Stefania quella che verrà sarà la prima esperienza lontano da casa: "La chiamata di Perugia è sicuramente un qualcosa che ti lusinga particolarmente. È stata subito la mia prima scelta, rappresenta una grande opportunità. Approdare in A1 significa avverare un sogno che avevo sin da piccola".

Molto dunque ci sarà da imparare da Imma Sirressi, nata a Santeramo in Colle, a soli 40 km da Castellana: "Sono molte felice di poter essere sua compagna di squadra. Da lei posso imparare tantissimo, per me sarà sicuramente un anno di grande crescita. Poi siamo entrambe pugliesi e sicuramente questo aumenterà l’intesa (ride, ndr)".