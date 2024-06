Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia annuncia il ritorno di Beatrice Gardini

Un ritorno prestigioso caratterizza la costruzione della nuova Bartoccini Fortinfissi Perugia. A vestire nuovamente la maglia delle Black Angels sarà Beatrice Gardini, che torna in Umbria dopo la parentesi dello scorso anno a Vallefoglia e andrà ad integrare un reparto schiacciatrici di tutto rispetto che già conta la presenza di elementi del calibro di Ungureanu, Pecorari e Traballi.

Classe 2003 e figlia d'arte (suo padre Andrea non ha certo bisogno di presentazioni), Beatrice indosserà di nuovo la casacca rossonera dopo un'ottima stagione con la squadra pesarese, culminata con la qualificazione ai playoff scudetto per la prima volta nella sua storia, oltre che un considerevole arricchimento del bagaglio tecnico.

Le sue prime impressioni dopo la nuova chiamata del club di patron Bartoccini sono le seguenti: "Nonostante sia già stata a Perugia in un anno molto difficile, mi sono sentita subito a casa. Appena ho saputo dell’opportunità di poter tornare alla Bartoccini Fortinfissi, ho subito accettato. Questo perché significa che, nonostante la retrocessione, la società ha stima di me e, sentire questa fiducia da parte del club, è molto importante".

L'ultima annata si è rivelata importante per Beatrice, ecco perchè: "Più che dal punto di vista tecnico, sento di esser cresciuta nella consapevolezza dei miei mezzi, delle mie qualità e del contributo che posso dare alla squadra".

Al suo ritorno la nuova - vecchia Black Angel troverà un gruppo completamente rinnovato: "Ritrovo solo Benedetta Bartolini, con la quale avevo già giocato qui alla Bartoccini Fortinfissi due anni fa. Le altre le conosco solo perché magari le ho affrontate da avversario. Ad ogni modo una parte della formazione dell’anno scorso sarà la stessa e questo è importante, perché aldilà delle qualità delle singole, credo che la vera forza della squadra della passata stagione fosse nella coesione del gruppo. In questo è stato sicuramente fondamentale il lavoro di Andrea Giovi, che avevo già conosciuto a Perugia nella veste di assistente e che ora ritrovo come primo allenatore. Ho sempre pensato che potesse avere le qualità per fare il tecnico di una squadra. Ha una visione e una sensibilità diversa verso noi atlete che viene soprattutto dalla sua importante carriera da giocatore. Sono contenta di poter lavorare nuovamente con lui. In sintesi possiamo dire che le basi ci sono e in generale la squadra fa sperare bene".