Volley A1 femminile, la Bartoccini accoglie Ungureanu: "Qui perchè mi sono sentita apprezzata"

Per cercare di rischiare meno possibile la Bartoccini Fortinfissi va sul sicuro. A rinforzare il posto 4 sarà Adelina Ungureanu, che arriva a Perugia dopo il biennio di Pinerolo, in parte condizionato dall'infortunio dello scorso inverno. Una volta superato però c'è da scommettere che la schiacciatrice rumena classe 2000 il suo contributo lo fornirà eccome.

Nata a Botosani, città non lontana dal confine con Ucraina e Moldavia, Adelina vanta già una buona esperienza nella massima serie italiana nonostante la giovane età e, dopo le esperienze in patria con Universitatea Timisoara, Dinamo Bucarest e CSM Bucarest, è sbarcata nel bel paese nel 2019, quando fu ingaggiata dalla Cuneo Granda Volley. Qui è rimasta per due stagioni per poi passare alla UYBA di Busto Arsizio. In Lombardia rimane per un solo anno: nella stagione 2022-2023 viene infatti acquistata dalla Eurospin Ford Sara Pinerolo, dove rimane anche nell’annata successiva. Il percorso di crescita di Ungureanu subisce uno stop a fine gennaio 2024 per un infortunio al ginocchio, ma la banda è già pronta a ripartire con una nuova sfida italiana che stavolta prende il nome di Perugia.

Malgrado l'ultima annata non sia stata così fortunata i numeri sono nettamente dalla sua parte. La neo rossonera ha messo a terra 285 punti in 19 partite disputate (media attacco del 39.3 %). Ha infilato 33 ace (1.74 per set) e ha registrato 558 ricezioni mantenendo una percentuale di perfetta pari al 25 %. Sono invece 27 i muri vincenti (1.42 per set).

Le prime impressioni

Dopo l'annuncio di ieri tramite social è arrivato per Ungureanu il momento delle prime parole da giocatrice perugina: "Ho scelto la Bartoccini Fortinfissi perché ho avvertito subito una grande fiducia da parte della società che mi ha cercato. Mi sono sentita molto apprezzata e allora ho preso la decisione di venire qui. Chiaramente la mia situazione di mercato era diversa rispetto ad altre giocatrici a causa dell’infortunio che ho subito. Sto però già lavorando al massimo per recuperare al meglio e farmi trovare pronta per la prossima stagione. Sono infatti già arrivata a Perugia per poter lavorare direttamente con lo staff della Bartoccini Fortinfissi e devo dire che ho trovato subito grande attenzione nei miei confronti e soprattutto una gran professionalità. Questo penso sia un qualcosa di importantissimo".

Quello della massima serie è un palcoscenico per lei non nuovo: "L’A1 è un campionato ovviamente difficilissimo. Si parte sempre per fare il massimo, io metterò in campo tutta la mia esperienza e le mie capacità tecniche per contribuire alla salvezza. Ho già parlato con Andrea Giovi e in generale ho avuto il piacere di conoscere già parecchie persone. Mi ripeto, percepisco un ambiente serio e professionale. Anche per questo sono contenta della scelta fatta".