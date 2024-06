Volley A1 femminile, tutto sulle atlete della Bartoccini convocate in nazionale

Le ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia stanno "riposando" in vista della preparazione di fine estate. O almeno quasi tutte. Eh sì, perché Anastasia Cekulaev e Anett Nemeth continuano a lavorare con le rispettive nazionali, Germania e Ungheria. La centrale tedesca è attualmente impegnata in Volleyball Nations League, competizione attraverso la quale cerca una qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale di Cekulaev è reduce da un k.o. con il Brasile per 3 a 1 nella giornata di giovedì 14 giugno. Il pass per Parigi è ancora possibile per le teutoniche, anche se ovviamente la strada è tortuosa in virtù di una classifica difficile. Continuerà a lavorare con la selezione del proprio paese anche l'opposto Nemeth. Anett non si è qualificata per le Olimpiadi, ma l'Ungheria, ad agosto, sarà comunque protagonista del torneo per la qualificazione ai prossimi Europei. L'impegno riguarderà anche la Germania di Cekulaev che, in caso di qualificazione alle Olimpiadi, avrebbe un'agenda estiva particolarmente ricca di appuntamenti. Ad ogni modo le due Black Angels arriveranno a Perugia a settembre, quando la preparazione agli ordini di coach Giovi sarà già partita da qualche settimana. Invece niente nazionale per Adelina Ungureanu: la Romania può aspettare in quanto la schiacciatrice sta ancora recuperando dall'infortunio subito lo scorso inverno con la maglia di Pinerolo.

TURINI CONVOCATA AL CQN CLUB ITALIA - Sara Turini corona la sua stagione con la convocazione al CQN Club Italia del Centro. A Lucrezia di Cartoceto, in provincia di Pesaro, si è svolto dal 4 all'8 giugno il quarto raduno e per la terza volta era presente un’atleta della Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia. Per la schiacciatrice 17enne, nativa di Livorno, i cinque giorni di lavoro nelle Marche chiudono un’annata davvero entusiasmante ed a tratti sorprendente tra prima squadra e Serie C. Ben quattro i trofei che l’hanno vista protagonista seppur in modi differenti. In maglia Black Angels ha ovviamente conquistato la promozione in A1 e la Coppa Italia di A2, mentre in maglia Bartoccini Fortinfissi School Volley ha centrato la promozione in B2. Infine è arrivato anche il titolo regionale in Under 18. Sara Turini descrive così questo ultimo impegno nel Club Italia:

“Le giornate di lavoro erano ben organizzate. Dopo colazione c'era il primo allenamento della giornata, dove si facevano esercizi di tecnica nella prima parte. Subito dopo si andava in sala pesi. Si riprendeva e dopo pranzo e un breve relax c'era il secondo allenamento. Alla fine eravamo molto stanche e quindi dopo cena si andava a letto presto. Eravamo una ventina di atlete, ogni giorno venivamo divise in due gruppi per i turni di allenamento. Marco Mencarelli (direttore tecnico delle attività giovanili, ndr) è stato presente solo in alcuni di essi ed insieme agli altri tecnici ci ha aiutato a migliorare le nostre potenzialità. È stata un’esperienza molto divertente e formativa, grazie alla professionalità degli allenatori e soprattutto anche, come detto, alla buona organizzazione generale delle giornate. È stato anche bello visitare una città come Urbino che non conoscevo”.