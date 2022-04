Volley serie A1, è separazione tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e il libero Sirressi

Come in tanti temevano, è arrivata in pratica l'ufficialità: Imma Sirressi non sarà il libero della Bartoccini Fortinfissi Perugia nella prossima stagione. Dopo una sola stagione la giocatrice di Santeramo in Colle, uno degli elementi che maggiormente si è distinto in una stagione alquanto complicata per le magliette nere, proseguirà la sua carriera altrove e la sua destinazione più probabile sarà la Megabox Vallefoglia, squadra che ha anch'essa ottenuto la salvezza nelle ultime giornate (da neopromossa per giunta) e che non ha nascosto grandi ambizioni per le annate a venire.

La conferma è arrivata dal suo profilo Instagram:

"Cosa dire mia cara Perugia…siamo stati assieme solo un anno ma è come se ti conoscessi da una vita…

È stata una stagione sofferente ma niente in confronto alla gioia e alla soddisfazione di aver vinto la nostra ultima finale insieme.

Avrò ricordi meravigliosi di persone speciali, buone, umili, disponibili e quando ci rincontreremo i miei occhi e il mio sorriso potranno solo che essere sinceri e pieni di gratitudine.

Ringrazio le mia squadra, la società, i tifosi, tutte le persone a cui voglio bene.

A presto, Imma".

La società ora dovrà mettersi al lavoro per trovare il sostituto, cosa tutt'altro che facile visto l'indiscutibile apporto fornito dalla Sirressi, che sarà il secondo pezzo pregiato che emigrerà verso altri lidi dopo Laura Melandri, in procinto di far ritorno a Casalmaggiore.