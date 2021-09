Secondo test match per la Lucky Wind Trevi: battuto 4-0 il Ponte Felcino

Secondo allenamento congiunto per lache, nella serata di martedì, ha affrontato al PalaGalinella il, squadra militante in serie B2 che si è dimostrata un buon collettivo. Rispetto al test precedente, la squadra di coach Sperandio ha fatto intravedere un miglioramento sia a livello di gioco sia a livello di. La squadra trevana è scesa in campo con Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Princess Ndulue Adaobi sulle ali e Lillacci libero.

La partita è finita 4 set a 0 per la Lucky Wind con parziali molto combattuti e con differenze minime finali di set. Ora un paio di giorni per continuare ad allenarsi e, poi, venerdì 24 settembre nuovo allenamento congiunto con Castelbellino, squadra militante in serie B1, arrivata lo scorso anno ad un passo dalla promozione. Questo il tabellino del match di ieri:

Lucky Wind Trevi- Ponte Felcino 4-0 (25-23; 25-22; 25-23; 25-20)

Lucky Wind Trevi: Giordano 2; Capezzali 14; Tiberi 10; Borelli 5; Castellucci 17; Ndulue Adobi 11; Bosi 4; Pioli 1; Pizzi 3; Lillacci (L1); Coresi (L2). All. Gian Paolo Sperandio; 2° All. Albino Bosi

Ponte Felcino: Cruciani; Tarli; Essienobon A; Ciccolini; Sasso; Cerini; Brizi; Mancini; Essienobon M; Pieretti; Casareale; Pici (L1); Santibacci (L2). All: Gianluca Ricci; 2° All. Michele Stramaccioni.