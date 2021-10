Seconda vittoria per Trevi, ma quanta fatica: battuta 3-2 la Pallavolo Teatina

Anche nell’esordio in trasferta per laè arrivata una vittoria: 3 a 2 in casa delladopo 2 ore di gioco. E’ stata una partita molto intensa dove il vento della partita ha cambiato più volte direzione, ma alla fine la nave di Trevi è stata la prima a toccare il porto di arrivo. La partita ha evidenziato come sia la squadra disia la squadra ospitante siano squadre tenaci, che non si arrendono fino a quando l’ultima palla non tocca terra.

Mister Sperandio conferma il sestetto iniziale sceso in campo al debutto contro Isernia: Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Pioli sulle ali e Lillacci libero. E’ arrivato anche il debutto della new entry in casa Trevi, Alessia Ameri, che ha giocato una buona partita. Il primo set ha visto la squadra ospite portarsi avanti fin dall’inizio della partita e, nonostante, il tentativo di rimonta di Chieti, portare a casa il set (25 a 21). Il secondo set si sviluppa sulla falsa riga del primo set, con l’allungo iniziale di Trevi e il tentativo di rimonta di Chieti che non riesce per un soffio (25 a 22).

Verso la fine di questo set si inizia a vedere un miglior gioco della squadra di casa che lo svilupperà molto bene nel 3° e 4° set quando raggiungerà Trevi nel conto dei set (25 a 17 nel 3° e 4° set). A questo punto l’inerzia della partita sembra dalla parte della Connetti.it, invece Capezzali e compagne tirano fuori le ultime energie residue e con grinta, carattere e tenacia riescono a far cambiare il vento della partita e al 3° match ball chiudono l’incontro riuscendo a portare a casa 2 punti da un palazzetto che sarà ostico per chiunque verrà a giocarci. Questo il tabellino del match:

Connetti.it Chieti-Lucky Wind Trevi 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-17, 14-16)

Connetti.it Chieti: Courrox 2; Gorgoni 9; Stafoggia 18; Corradetti 23; Biesso 13; Carrisi 3; Ricci 7; Falcone L1. All: Cristian Piazzese

Lucky Wind Trevi: Radi, Ameri 9, Borelli 4, Tiberi 14, Lillacci (L1), Capezzali 24, Pioli, Giordano 4, Castellucci 13, Bosi, Ndulue 3, Coresi (L2) Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi