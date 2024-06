Volley, si prevedono scontri incrociati tra giocatori (ed ex) della Sir alle olimpiadi

Spesso le grandi competizioni internazionali presuppongono scontri tra giocatori militanti nelle stesse squadre di club e anche le prossime olimpiadi non faranno eccezione.

E' stato effettuato questo pomeriggio a Lodz (Polonia), città che sarà teatro anche della Final Eight di VNL, il sorteggio dei gironi del torneo maschile che prenderà il via dal prossimo 27 luglio fino all'11 agosto.

All'Italia è stato riservato un raggruppamento di ferro: i campioni del mondo dovranno infatti vedersela con Polonia, Brasile ed Egitto.

Il regolamento prevede il passaggio ai quarti di finale delle prime due dei tre gruppi più le due migliori terze. Un tratto di discontinuità rispetto al recente passato che prevedeva due gironi da sei con passaggi diretti delle prime quattro.

Derby ricorrenti

Ancora non è dato sapere le liste definitive dei convocati (andranno in 12 + 1 riserva che potrà subentrare soltanto in caso di infortuni), ma già possibile delineare un quadro di scontri tra giocatori della Sir Susa Vim Perugia, oltre che gli ex.

Italia - Polonia vedrà probabilmente fronteggiarsi da una parte Roberto Russo e Simone Giannelli e dall'altra Kamil Semeniuk e soprattutto Wilfredo Leon, ex capitano dei Block Devils che ha terminato l'avventura in Umbria dopo sei anni.

Nel match contro il Brasile invece i due alfieri bianconeri incroceranno lo sguardo di Flavio Gualberto, che dopo due anni di grandi successi ha scelto di andare a giocare a Trento.

Tanta carne al fuoco dunque per un'edizione, quella transalpina, che promette di essere tra le più esaltanti e ricche di colpi di scena di sempre.

I tre gironi olimpici

Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia.

Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto.

Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania.

I venticinque convocabili da De Giorgi

Palleggiatori: Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Francesco Recine, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Luca Porro.

Centrali: Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Edoardo Caneschi, Leandro Mosca.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta.

Liberi: Fabio Balaso, Marco Gaggini, Damiano Catania, Gabriele Laurenzano.