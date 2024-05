School Volley Perugia: la pallavolo di qualità si gioca a San Marco

Il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno, su indicazione del tecnico della Selezione Regionale Femminile Roberto Scaccia, ha convocato per oggi le atlete che si ritroveranno a Castel del Piano per partecipare a un allenamento utile all’individuazione di atlete che rappresenteranno questo Comitato, al prossimo Trofeo delle Regioni. Di questo gruppo fanno parte ben cinque atlete che rappresenteranno una delle società perugine più interessanti a livello non solo regionale.

Si tratta della School Volley Perugia che può vantare Francesca Alberetti, Giulia Bartolini, Viola Bugiardini, Anna Chiara Cocciari e Viola Rosadini nell’elenco di coloro che difenderanno appunto l’Umbria nel corso della prestigiosa manifestazione pallavolistica. Non c’è soltanto il Trofeo delle Regioni a inorgoglire la School Volley Perugia. A Cesena, infatti, avrà luogo la fase nazionale di Under 14 Femminile dal 28 maggio al 2 giugno.

La formula prevede la partecipazione complessiva di un totale di ventotto squadre. Ma sedici dovranno passare per la fase di qualificazione e tra queste c’è la formazione guidata da Stefano Cappelletti vincitrice del titolo regionale umbro. La School Volley comincerà il suo percorso il 28 maggio contro le abruzzesi del Metamer Volley Pratola ’78, a seguire nel tardo pomeriggio sarà il turno dell’Effehotels Arena Verona ed infine il giorno seguente ultimo confronto con il Delfina Volley School Termoli.

Le difficoltà del torneo nelle parole del tecnico Stefano Cappelletti: “Quando arrivi tra le migliori il confronto comincia a diventare improbo. Noi ci stiamo allenando per ben figurare, l’esperienza sarà importante per le nostre atlete soprattutto in vista del loro prossimo futuro. Saranno due giorni di gara serrati e conterà anche la reazione in campo, si cresce tanto in queste situazioni”.