Daniele Santarelli sfiderà Moki De Gennaro alle Olimpiadi: terza volta da avversari per marito e moglie

Tra moglie e marito non mettere il dito: lo sa bene anche la coppia formata da Daniele Santarelli e Monica De Gennaro, i “due cuori della pallavolo” che formano un duo affiatato e vincente sul campo di gioco e non solo. Può capitare però che i due siano anche avversari e una di queste occasioni diventerà realtà tra poche settimane, in occasione delle attese Olimpiadi di Parigi. Proprio oggi a Bangkok sono stati sorteggiati i gironi del volley femminile e la Pool C prevede, tra le altre, la partita tra Italia e Turchia.

Monica De Gennaro è tornata ad essere il libero di riferimento della Nazionale azzurra e sarà dunque in Francia per tentare di conquistare una storica medaglia. Daniele Santarelli è invece l’allenatore da qualche tempo della Turchia, selezione con cui ha vinto Nations League ed Europei. Proprio le sfide tra Nazionali rappresentano i pochi momenti in cui i due devono “dimenticare” l’affetto che li accomuna, come testimoniato dai due precedenti che risalgono a pochi anni fa. Il primo è il match del 25 agosto 2021 tra Italia e Croazia: Santarelli era allora il tecnico della selezione balcanica e rimediò un secco 0-3 in occasione degli Europei di quell’anno.

Poco meno di un anno dopo, la coppia si confrontò di nuovo sul campo: il 14 giugno 2022, il coach folignate sedeva sulla panchina della Serbia, sconfitta in 4 set dalle Azzurre nella Nations League che poi riservò gioie a entrambi, visto che l’Italia trionfò in finale contro il Brasile, mentre le serbe conquistarono una meritata medaglia di bronzo. A luglio i due si sfideranno in un gustoso tris, per la prima volta durante un match valido per i Giochi Olimpici: i precedenti sono tutti a favore di Moki, dunque ci sarà la voglia di riscatto di Santarelli, ingigantita dall’indiscutibile fascino dei cinque cerchi.