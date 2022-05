Volley A1 femminile, Santarelli l'infallibile colpisce ancora

E' nato a Foligno, ma ben presto è emigrato a fare fortune altrove, riuscendo a riscrivere la storia della pallavolo femminile italiana. Daniele Santarelli, coach della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, si è superato nuovamente laureandosi campione d'Italia per la quarta volta consecutiva.

"E' stato lo scudetto più difficile di tutti", è stata una delle prime frasi pronunciare dal tecnico non appena è caduto l'ultimo pallone: in effetti l'andamento di gara 4 della finale scudetto con una Vero Volley Monza che qualche scherzo alla squadra gialloblù lo ha giocato nel corso della stagione e che non si è mai voluta arrendere, ha dimostrato che questa è la pura verità. Un esempio calzante, nel 3-1 conclusivo che ha determinato l'assegnazione del tricolore alle venete, è quanto avvenuto nel terzo set, nel quale sul 21-13 c'è stato un break di 10-0 in favore delle monzesi che ha permesso loro di pareggiare. Santarelli e le sue ragazze però non si sono scomposte, rimanendo incollate all'obbiettivo e andandolo a centrare al termine di una battaglia durata oltre due ore.

La stagione, già ricca di successi (le pantere hanno già conquistato la Supercoppa di Lega e la Coppa Italia), può diventare magica il prossimo 22 maggio, quando si disputerà la finale di Champions. Avversario ancora una volta il Vakifbank Istanbul, già battuto lo scorso anno e che ha rifilato a questa fenomenale squadra l'unica delusione dell'annata, in occasione del Mondiale per Club di dicembre.