Volley femminile, l'Umbria eccelle ancora: Daniele Santarelli vince l'Europeo con la nazionale turca

L'Umbria, ancora una volta, è al centro del mondo, pallavolisticamente parlando. Il merito non poteva che essere di Daniele Santarelli, tecnico nativo di Foligno, che ha aggiunto alla sua già invidiabile collezione di successi quello dell'Europeo femminile, conclusosi ieri sera con la vittoria al tie break contro la Serbia, che ironia della sorte aveva contribuito a far salire sul tetto del mondo non più tardi di un anno fa. E per far vincere la Turchia (nazionale di cui ha preso la guida soltanto da pochi mesi) per la prima volta questo trofeo, che fa il paio con la VNL vinta poche settimane fa, ci voleva un'impresa e l'attuale coach dell'Imoco Conegliano, grazie al suo carisma e alle sue capacità indiscusse, ce l'ha fatta, compiendo un'altra impresa storica. Un vero Re Mida del mestiere dunque, che sicuramente non si accontenterà e andrà a caccia di nuovi trofei con la sua squadra di club.

Una finale memorabile

In effetti sembrava questa volta che la proverbiale bacchetta magica fosse sul punto di tradire Santarelli. Le sue ragazze, dopo aver perso il primo set allo sprint (27-25) si è aggiudicato il secondo (21-25) per poi perdere il terzo in modo beffardo (sul 19-15 in favore delle turche indubbiamente sembrava fatta). La grinta e il carisma di questo allenatore ha poi portato la sua squadra dapprima a pareggiare i conti (22-25) e poi a vincere il tie break (13-15). Gran parte del merito è di Melissa Vargas, già giustiziera della nostra nazionale, capace di totalizzare la monstre quota di 41 punti. Per la Turchia dunque è la prima assoluta, per la Serbia la seconda finale persa consecutiva.

Sogno azzurro? Non per ora

In tanti si sono chiesti come mai Santarelli non si sia mai seduto sulla panchina azzurra. Il motivo è semplice: la federazione italiana non consente i doppi incarichi, per cui un simultaneo impiego squadra di club di serie A1 - nazionale italiana è almeno fino ad oggi da escludere. In attesa naturalmente che questo veto possa cadere.