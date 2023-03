Volley A3, San Giustino batte Savigliano: che bello stare ai piani alti della classifica

Ottima prestazione dei padroni di casa che con questa vittoria meritatissima salgono a quota 39 punti, 16 dei quali totalizzati nelle ultime 5 partite. Si sta parlando della Erm Group San Giustino che nell'anticipo di decima giornata di serie A3 batte 3-0 Savigliano. "Una vittoria straordinaria contro un'avversaria di alto livello. I ragazzi, - ha detto il ds Maric a fine match - sono stati veramente impeccabili, sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Hanno voluto questa vittoria fin dall'inizio. Questo traguardo è il frutto di un lavoro settimanale duro che comunque ci ha sempre fatto crescere. Stasera abbiamo dimostrato che siamo pronti anche per affrontare le nuove sfide e che abbiamo raggiunto una nostra maturità sul campo, che ci permetterà di affrontare le prossime partite con più serenità".

Partono in svantaggio i boys al primo set, faticando un pò ad entrare in partita. Dopo il time-out sul 3-7 chiamato da Bartolini, tornano in campo con la giusta grinta, rincorrendo l'avversaria fino al -1, grazie al muro vincente su Galaverna (8-9). Con l'ace di Antonaci San Giustino passa per la prima volta in vantaggio, 11-10. Da questo momento la ErmGroup ribalta le sorti del parziale, staccando Savigliano di ben 5 lunghezze (17-12). Melliano interrompe la striscia positiva (17-13) ma i boys riescono a mantenere un discreto vantaggio. Con l'ace di Cappelletti tornano a +5 (21-16). Chiudono positivamente i padroni di casa con l'attacco di Skuodis (25-19).

Alla ripresa Savigliano si porta avanti, reagendo alla disfatta del primo set. San Giustino riesce comunque a raggiungere gli avversari, con Antonaci (8-9) e con il muro vincente, conseguendo la perfetta parità (9-9). Un quadro simile al primo parziale se non per i punti di vantaggio di Savigliano, arrivato a +5 in questo frangente. Dalla parità, entrambe le squadre concedono poco e si procede punto a punto. Momento cruciale è il 16-16 raggiunto da San Giustino, fondamentale giro di boa. Con il vantaggio della squadra di casa (17-16) mister Simeon richiama i suoi dalla panchina, come sul 20-18, per spezzare il break positivo dei boys. I ragazzi riescono comunque a mantenere alta la concentrazione. Con i due muri vincenti su Spagnol (24-20) e su Galaverna 25-20) la Pallavolo San Giustino chiude positivamente anche questo set. Si torna in campo con la voglia di chiudere 3-0; Savigliano concede poco, trovando anche il vantaggio (6-7). Il tentativo di allungare le distanze viene interrotto da San Giustino che con Skuodis si riporta a -1 (9-10). Entrambe le squadre si rincorrono e grazie al fallo di Filippi, i biancoazzurri passa avanti 16-15. Hristoskov siglando il punto n. 20 permette ai suoi di andare a +2. Ancora fondamentale Hristoskov sul 22-20 ma Savigliano trova comunque la parità (22-22). Un set al cardiopalma; Cappelletti trova il mani fuori sul 24-24. Grazie al video-check viene assegnato a Savigliano il punto n. 27 e si torna nuovamente in parità. Con l'ace di Hristoskov San Giustino si aggiudica la vittoria del set (29-27) e dell'incontro per 3-0.