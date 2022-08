Volley serie A3, la Ermgroup San Giustino termina la prima settimana di preparazione

È terminata all’interno del palazzetto dello sport la prima settimana di preparazione della ErmGroup San Giustino al prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Le avverse condizioni atmosferiche della giornata di venerdì 19 agosto hanno imposto l’unico cambio di programma rispetto a una tabella di lavoro che per il resto è stata fedelmente rispettata, per cui niente sabbia e piscina ma… taraflex e di conseguenza primo allenamento “indoor” per i biancazzurri sotto la guida dei tecnici Marco Bartolini e Mirko Monaldi, con quest’ultimo che come sempre è molto scrupoloso nella parte atletica. Ed è proprio il secondo allenatore a stilare il bilancio dei tre giorni di fatiche:

“Abbiamo adattato il lavoro specifico – ha dichiarato Monaldi – evitando ancora i salti ed è stato un lavoro metabolico preventivo ad alto volume e intensità”.

Il gruppo come ha risposto?

“I ragazzi hanno dimostrato grande voglia di iniziare a competere: una percezione più che positiva, quindi, perché l’atteggiamento dei nuovi è quello di professionisti seri e i confermati della passata stagione si sono subito sintonizzati sulla stessa linea d’onda. Direi che abbiamo già creato un buon amalgama, fatto al momento di allenamenti e riposo. Le prime visite effettuate dal medico e dalla fisioterapista hanno evidenziato un’ottima condizione di base e sono servite per la stesura di un protocollo personale preventivo. Credo comunque che sia importante trovare fin da subito una nostra identità”.

Nessun imprevisto finora fra i giocatori?

“No. Salvo gli inevitabili indolenzimenti muscolari che sono tipici del periodo di preparazione, tutto sta procedendo con la massima regolarità”.

Due giorni di pausa, poi la squadra riprenderà nella mattinata di lunedì 22 agosto con la seduta in palestra alle 9 e con il lavoro tecnico e fisico dalle 18.30 alle 21, di nuovo al palasport.