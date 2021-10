Serie B, San Giustino sconfitto in quattro set in un allenamento congiunto a Foligno

L'Ermgruop San Giustino, in un allenamento congiunto disputato ieri sera al palazzetto di Porta Todi, ha perso la sua imbattibilità in questo precampionato cedendo per tre set a uno (25-21, 25-22, 25-16, 23-25) al cospetto di una Rossi Ascensori Foligno molto più determinata sotto rete. Sono stati i Falchetti ad aggiudicarsi i primi tre parziali (di cui il terzo abbastanza agevolmente). Un chiaro messaggio a tutte le altre concorrenti a dieci giorni dall'inizio dei campionati.

Sono stati i tifernati, che ancora una volta non hanno potuto disporre di Agostini ritrovando però Stoppelli al centro, ad aver approcciato meglio senza però trovare la necessaria incisività al servizio e in ricezione. Altre situazioni favorevoli inoltre non sono state concretizzate e sui contrattacchi la formazione folignate ha mostrato qualcosa in più, con lo schiacciatore Chadtchyn e l’opposto Cester in grande evidenza (20 punti per il primo, 16 per il secondo). Tra gli ospiti in evidenza il giovane opposto Nico Cipriani (18 punti), che in qualche frangente ha tenuto a galla la squadra. A lato, un buon contributo di Conti (15) e una prestazione sotto tono per Skuodis.

Queste le parole del coach Marco Bartolini: "Eravamo reduci dal match di Fucecchio, al quale erano seguiti due giorni di riposo e un martedì di doppia seduta, con anche i carichi di lavoro per cui possiamo aver in parte risentito anche di questo fattore, ma è stata soprattutto la squadra avversaria a tenere sempre alto il livello di concentrazione, nonostante la nostra buona partenza. Credo che anche serate come queste debbano essere considerate meno negative di quanto il risultato sul campo possa indurre a pensare: intanto, perché non c’erano i tre punti in palio ma ci siamo ugualmente temprati a dovere sulle difficoltà che presenterà il campionato e alle quali dovremo cercare di reagire. Ecco, proprio su questo aspetto ho tratto le indicazioni positive: essendo una situazione per noi finora inedita, qualora si ripetesse avrei adesso le idee più chiare sulle mosse da operare".

La preparazione di San Giustino non si fermerà qui: venerdì 8 ottobre, alle 19.30, è in cantiere un nuovo test al palasport di via Anconetana contro la Volleyball Foligno.