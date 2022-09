Volley A3, per la Ermgroup in vista un vero antipasto di campionato

Il miglior “antipasto” di campionato che la ErmGroup San Giustino potesse offrire a tifosi e appassionati di pallavolo. Sabato 17 settembre, con inizio alle 15.30, si disputerà infatti al palazzetto dello sport di via Anconetana, a ingresso libero, il triangolare che opporrà i biancazzurri alla Kemas Lamipel di Santa Croce sull’Arno (i famosi Lupi), militante in A2 e la Abba Pineto, che sarà diretta avversaria di Marra e compagni nel girone bianco della Serie A3 Credem Banca. A tre settimane dal via, quindi, si cominciano ad affilare le armi con test e mini-tornei utili per fornire le prime significative indicazioni sugli effetti della preparazione e sulla condizione delle varie squadre. E così sarà anche per la ErmGroup di Marco Bartolini e Mirko Monaldi, al lavoro da un mese esatto.

La Kemas di coach Vincenzo Mastrangelo non ha certo bisogno di presentazioni: si è potenziata con gli arrivi dell’opposto Matheus Motzo, del centrale Andrea Mattei e dello schiacciatore Matteo Maiocchi, mentre ha confermato in regia Alessandro Acquarone, tanto per fare qualche nome. A San Giustino potrebbe rientrare l’altro centrale, Andrea Truocchio, assente sabato 10 settembre nell’allenamento congiunto con la ErmGroup.

L’Abba Pineto, guidata in panca da Giacomo Tomasello, è una fra le candidate al salto di categoria, per cui è già stato detto abbastanza: vanta un roster di prim’ordine con la diagonale composta dal palleggiatore Matteo Paris e dall’opposto Jacob Blink, ma ci sono Sebastiano Milan alla banda e due centrali alquanto forti a muro, chiamati Marco Bragatto ed Enrico Basso.

Insomma, sarà un pomeriggio di grande volley, che inizierà alle 15.30 con ErmGroup San Giustino-Kemas Lamipel Santa Croce, poi sarà la volta dei toscani contro l’Abba Pineto e infine l’anteprima di A3 fra la ErmGroup e la formazione abruzzese. Si gioca al meglio dei tre set, con il terzo che diventerà tie-break.