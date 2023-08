Volley A3, la Erm Group è già ripartita

Primi tre giorni di preparazione già in archivio per la ErmGroup Pallavolo San Giustino e con un duplice risultato positivo: le condizioni fisiche dei singoli e il nuovo gruppo che si sta già formando. Da mercoledì 16 fino a venerdì 18 agosto, la squadra ha lavorato al mattino nella palestra GiPoint e al pomeriggio nel centro sportivo Pampaloni a Fighille di Citerna. In questa fase, il lavoro è nelle mani del preparatore atletico Giovanni Collacchioni e del secondo allenatore Mirko Monaldi, con il primo allenatore Marco Bartolini sempre presente.

"Abbiamo sostenuto i test aerobici – ha detto Collacchioni – e mi sembra che l’inizio sia stato eccellente: nei due chilometri di salita a passo sostenuto (non di corsa) e con pendenza del 12%, nessuno è rimasto staccato; questo è senza dubbio un buon segnale, poi ha provveduto Monaldi a lavorare sulla resistenza, ma per ora nessun imprevisto". Parola quindi a Monaldi per quanto di sua competenza: "È stato veramente interessante il ritorno in palestra, perché i ragazzi li abbiamo trovati in condizione nella maniera corretta. Ciò vuol dire – ha sottolineato Monaldi – che hanno rispettato le indicazioni del lavoro estivo che avevamo loro assegnato. Fisicamente ci siamo e non sempre ciò avviene. Ho visto i giocatori concentrati fin dal primo giorno per vivere una stagione che sarà intensa: ci sono tutte le condizioni per fare bene e questo i ragazzi lo hanno capito. Ora staremo a vedere; per il momento, abbiamo fatto questo ripristino con attenzione anche a livello di carichi, alternando il lavoro di prevenzione sul campo sintetico con gli spostamenti sulla sabbia e con la parentesi in acqua. Questa settimana entreremo in palestra: due volte ci concentreremo sulla parte tecnica, quattro volte sui pesi e tre ancora sul lavoro sabbia-acqua-sintetico; inizieremo a fare il primo lavoro anaerobico e a prepararci per sostenere i carchi della stagione, stando attenti a non generare sovraccarichi che portino a tensioni muscolari e quindi a causare un rallentamento della preparazione. Nei primi dieci giorni, nessun salto".

La sera di venerdì 18, la squadra ha cenato al centro sportivo Pampaloni come gesto di ringraziamento nei confronti del titolare, Roberto Pampaloni, che continuerà a ospitarli anche nella seconda settimana. Lunedì 21 agosto si ricomincia e in serata è prevista la tradizionale cena in famiglia – con i dirigenti e i vari staff della società – all’interno della Elmec, azienda capofila di ErmGroup.