Pallavolo San Giustino e Volley Club Altotevere si presentano in occasione del via alla stagione agonistica 2021/22

La Pallavolo San Giustino e il Volley Club Altotevere si presentano ufficialmente alla vigilia del primo impegno casalingo della formazione maggiore, la ErmGroup, che milita per la quarta stagione di fila nel campionato di Serie B maschile. Sabato 23 ottobre alle 16.30, praticamente 24 ore prima della sfida interna contro la Sir Safety Monini Spoleto (inizio alle 17 di domenica 24, nella seconda giornata), tutte le squadre e i relativi atleti si ritroveranno al palazzetto dello sport di via Anconetana in occasione del via alla stagione agonistica 2021/’22. Un pomeriggio dedicato soprattutto ai tifosi e agli appassionati di questa disciplina, che potranno avere l’accesso all’impianto nel rispetto delle attuali normative anti-Covid. Assieme ai protagonisti sul campo, dalla prima squadra fino ai più giovani, vi saranno ovviamente i dirigenti e lo staff tecnico, che hanno invitato anche le autorità istituzionali civili e militari del territorio per illustrare attività e obiettivi di un’annata nella quale i colori biancazzurri vogliono essere di nuovo protagonisti.