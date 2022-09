Volley maschile, la Ermgroup San Giustino pronta a togliere i veli

Ci siamo, ancora ventiquattro ore e la Ermgroup San Giustino toglierà i veli. Di che si tratta? Ovviamente della presentazione della Ermgroup San Giustino, che si svolgerà domani alle ore 18:30 presso la stazione ferroviaria della cittadina tifernate. Per l'occasione sfilerà sia la prima squadra, che lo ricordiamo parteciperà al prossimo campionato di serie A3, che le giovanili. Spazio anche alle varie collaborazioni: la Città di Castello Pallavolo per il settore maschile e la Starvolley Città di Castello e la Pallavolo Trestina per quello femminile.

A moderare la giornata sarà Gabrio Possenti e la società ha fatto sapere che in caso di maltempo l'evento sarà trasferito presso il palasport di San Giustino, senza variazioni di orario.

Grande è l'attesa per una stagione che si preannuncia a dir poco scoppiettante e ad introdurla è l'amministratore delegato del club biancoazzurro Claudio Bigi: "Finalmente si torna in presenza - ha dichiarato il dirigente all'ufficio stampa - Questa presentazione vuole riavvicinare l'intero paese, festeggiando insieme lo sport a San Giustino".