Volley serie A3, due sconfitte al triangolare di sabato ma tante indicazioni positive per la Ermgroup

Bilancio positivo per il primo triangolare organizzato da ErmGroup Pallavolo San Giustino, svoltosi ieri pomeriggio tra le mura amiche del Palasport di via Anconetana. Protagonisti i biancoazzurri di Bartolini, gli atleti di Kemas Lamipel Santa Croce sull'Arno, e Abba Pineto.

I padroni, di casa, sprovvisti di Sorrenti a scopo precauzionale, hanno affrontato come prima squadra Santa Croce, che ha dominato la scena per tutto il primo set. Alla ripresa si è scaldato Cappelletti e i boys sono arrivati ad un soffio dall'avversaria (26-28). Il terzo parziale, giocato al tie-break, è stato portato a segno dai biancoazzurri per 15-13. Il secondo match ha visto protagonisti Pineto e Santa Croce che nonostante la fatica ha vinto due parziali su tre (25-21; 18-25; 15-11).

San Giustino e Pineto, prossime avversarie nell'imminente campionato di Serie A3 Credem Banca, si sono incontrate nella terza e ultima partita del triangolare. Il primo set è stato principalmente condotto dalla squadra ospite, grazie anche ai cinque ace dello svedese Link Jacob. Alla ripresa è partita in vantaggio Abba Pineto, ma con l'aiuto di alcuni cambi effettuati in campo, San Giustino ha accorciato le distanze, arrivando a ribaltare la situazione grazie all'intervento decisivo di Hirstoskov e Cipriani. Al termine dell'incontro il carico della preparazione atletica si è fatto sentire; anche se i padroni di casa hanno lottato su tutti i palloni fino alla fine, Pineto ha vinto il set 7-15.

Nonostante il terzo posto, se così si può chiamare, con un totale di due parziali vinti, il triangolare è stato un momento importante, di crescita, un'opportunità fondamentale per i biancoazzurri che si affacciano per la prima volta al campionato di A3.

Al termine degli incontri mister Bartolini ha espresso il suo punto di vista:"Le sensazioni sono state positive, abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Santa Croce, seppure con un po' di appannamento dovuto al fatto che siamo nella fase centrale della preparazione fisica. Comunque sia, siamo riusciti a vincere un set con entrambe le avversarie, che diranno la loro nei rispettivi campionati. Abbiamo avuto un'idea della stagione che ci attende, ma sono sicuro che in casa ci faremo rispettare. Non sto a parlare dei singoli, anche se Hristoskov sta migliorando e sta trovando l'intesa con Sitti. Dobbiamo farci trovare al 100% per il 9 ottobre: alla fine del triangolare sono emersi stanchezza e affaticamento, perché i carichi sostenuti non ci hanno permesso di avere lucidità".

A coronamento della giornata la ErmGroup Pallavolo San Giustino ha trascorso dei momenti conviviali con le squadre ospiti e la società Abba Pineto ha ringraziato i nostri per l'ospitalità ricevuta.

ErmGroup Pallavolo San Giustino- Kemas Lamipel Santa Croce: 1-2 (18-25; 26-28; 15-13)

ErmGroup Pallavolo San Giustino: Hirstoskov 10, Marra (L), Daniel, Sitti 1, Karimi, Cioffi, Skuodis 3, Stoppelli, Cappelletti 11, Antonaci 5, Quarta 4, Cipriani 3. Non entrati: Sorrenti, Procelli.

All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi

Kemas Lamipel Santa Croce sull'Arno: Arguelles Sanchez 4, Favaro 2, Motzo 7, Colli 9, Acquarone 3, Vigil Gonzales 4, Compagnoni 4, Hanzic 9, Truocchio 1. Non entrati: Brucini, Maiocchi, Rossi.

All. Vincenzo Mastrangelo e Michele Bulleri

ErmGroup Pallavolo San Giustino- Abba Pineto: 1- 2 (21-25; 25-23; 7-15)

ErmGroup Pallavolo San Giustino: Hirstoskov 10, Marra (L), Daniel, Sitti 1, Cioffi, Skuodis 4, Stoppelli 1, Procelli 1, Cappelletti 6, Antonaci 4, Quarta 4, Cipriani 2. Non entrati: Sorrenti, Karimi.

All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi

Abba Pineto: Giuliani, Calonico 1, Merlo 2, Caleca, Bongiorno 9, Pesare, Paris, Bragatto 10, Omaggi 4, Baldari 5, Link 11, Fioretti 4. Non entrati: Basso, Milan.

All. Giacomo Tomasello e Loris Palermo