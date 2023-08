Volley A3, San Giustino riparte il 16 agosto. Il ds: "Abbiamo lavorato con anticipo"

Erm Group San Giustino, la campanella sta per suonare. La formazione pronta per un nuovo campionato in serie A3 si radunerà il prossimo 16 agosto, nel mentre è il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli a fare il punto. "Abbiamo avuto la possibilità di muoverci in anticipo, grazie al fatto che alla fine di marzo la società mi aveva già dato un budget di massima sul quale lavorare. Tutto questo ha facilitato il mio lavoro, permettendomi di muovermi in autonomia senza dover per forza confrontarmi ogni volta con la proprietà. Alcune trattative sono state un po’ più complesse, ma in generale è stato un mercato lineare, d’accordo con lo staff tecnico; una volta stabiliti gli obiettivi, siamo andati dritti verso i nomi che cercavamo e ciò è avvenuto. Sugli obiettivi è difficile potersi sbilanciare in questo momento; possiamo però fare alcune considerazioni: la prima è che abbiamo fatto una scelta precisa, quella di inserire in rosa alcuni giocatori di appurata esperienza per la categoria, in maniera tale da alzare il nostro livello di competitività; la seconda, sempre in completa condivisione con lo staff tecnico, è stata quella di cambiare la diagonale palleggiatore-opposto. Una scommessa? A parere nostro no, sia Biffi che Marzolla vengono entrambi da due ottime stagioni (per Marzolla addirittura splendida!) e puntiamo molto sul loro “fuoco dentro”. Attorno, abbiamo sistemato alcuni elementi di provata esperienza e fiducia (Troiani, Skuodis e Stoppelli) e poi un manipolo di giovani di belle speranze che dovranno dare linfa continua al progetto. L’obbiettivo è quello di diventare una società di alta classifica".

Nella prossima stagione San Giustino sarà inserita nel girone Blu, "un campionato che ci mette a dura prova, - ha detto - dovremo crescere un po’ tutti, noi come società, lo staff tecnico e anche i ragazzi. Per tutti, o quasi, sarà la prima volta in cui dovremo affrontare trasferte da migliaia di chilometri e condizionarsi ogni domenica non sarà semplice. Ma io sono molto contento di questo. Vogliamo crescere? Così si cresce in fretta… . Dal punto di vista tecnico i fatti parlano chiaro: nella stagione scorsa, le due promosse in A2 sono uscite da questo girone, che notoriamente è composto da giocatori in grado di poter fare delle scelte puramente tecniche e non ambientali come accade nel girone Bianco. Tradotto in altre parole, il livello tecnico è superiore! Direi senza ombra di dubbio che esistono cinque squadre di livello tecnico molto alto, con ambizioni ed aspettative, perlomeno in partenza, superiori alle nostre. Ciò non toglie che “i cavalli di razza si vedono all’arrivo” e che noi venderemo carissima la nostra pelle".