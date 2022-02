Ermgroup, il Covid non molla la presa: salta nuovamente il match di Grosseto

Una partita stregata. Non c'è altro aggettivo per definire la sfida tra la Invicta Grosseto e la Ermgroup San Giustino, il recupero della decima giornata del campionato di Serie B girone F. Nemmeno stasera si potrà giocare: uno dei giocatori della formazione tifernate, di cui non ne viene rivelata l'identità per ovvi motivi di privacy, è risultato positivo al Covid 19. Secondo protocollo basta un caso accertato all'interno di un gruppo squadra perchè scatti automatico il rinvio a data da destinarsi. E' la quarta volta che ciò accade: originariamente il match era fissato lo scorso 19 dicembre per poi essere spostato al 18 e al 23 gennaio. Poi è sopraggiunta la sospensione del campionato e la riprogrammazione a stasera 17 gennaio. Anche questo tentativo è andato a vuoto: per vedere le due squadra schierarsi sul taraflex dell'Atleti Azzurri d'Italia bisognerà attendere ancora.

L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri da parte dei biancoazzurri con la seguente breve nota di stampa che pubblichiamo:

"La società ErmGroup Pallavolo San Giustino comunica che a seguito di un caso di positività al Covid-19 tra i membri del gruppo squadra, la gara di recupero della decima giornata di campionato contro Volleyball Grosseto prevista domani alle ore 20:00 presso il palazzetto dello sport di Grosseto, in accordo con la società ospitante, è stata rinviata a data da definirsi.

Nei prossimi giorni, secondo i protocolli stabiliti dalla Federazione, la ErmGroup Pallavolo San Giustino provvederà ad effettuare i controlli necessari a tutelare la salute di tutti i componenti".