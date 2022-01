Ermgroup, salta nuovamente il match di Grosseto. E la B si ferma ancora

Non si giocherà nemmeno domenica prossima, 23 gennaio, la partita fra Invicta Grosseto ed ErmGroup San Giustino, recupero della decima giornata nel girone F del campionato di Serie B maschile. Già prima della comunicazione della Federazione Italiana Pallavolo, che ha sospeso il campionato fino a domenica 6 febbraio, nella mattinata di mercoledì 19 gennaio era stato stabilito il rinvio della gara di Grosseto per i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della squadra toscana. Non è stata ancora decisa la nuova data nella quale verrà disputato il match, in attesa di conoscere se sarà possibile – di qui alla ripresa di febbraio – poter recuperare le gare che mancano all’appello. Curiosità a margine: è il terzo rinvio che subisce la sfida di Grosseto, non disputata il 19 dicembre e poi saltata sia il 18 che il 23 gennaio.