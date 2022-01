Bartoccini Fortinfissi Perugia, tutto come da programma: salta anche il match di Firenze

Si attendeva la comunicazione ufficiale ed è puntualmente arrivata nella mattinata odierna. Il match tra Il Bisonte Firenze e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, originariamente in calendario per domenica 16 gennaio, non verrà disputato. Il cluster che da alcuni giorni ha costretto la formazione toscana a sospendere ogni tipo di attività non si è ancora risolto e pertanto il rinvio, l'ennesimo di questo periodo, si è dimostrato inevitabile. Lo ha comunicato la Lega Pallavolo Serie A Femminile, riservandosi di comunicare nei prossimi giorni la data di recupero.

ZERO POSITIVI - In compenso dall'ambiente perugino arrivano notizie confortanti: nessuna giocatrice facente parte della rosa è attualmente positiva. "Gli esami disposti in data odierna - afferma la nota di stampa - hanno confermato il ritorno alla negatività delle due atlete risultate positive la scorsa settimana, dopo i controlli medici prescritti dal protocollo le due atlete saranno reintegrate a pieno regime tra le disponibilità di coach Cristofani".

SERIE B2 - Anche le giovani guidate da coach Roberto Farinelli rimarranno ai box forzatamente. Il comunicato della FIPAV, che riportiamo integralmente di seguito, ha ufficializzato lo stop dei campionati per le prossime due settimane:

"La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo, nonostante le decisioni assunte in data odierna, conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati.

Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della Federazione - a tutti i livelli - per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività federale".