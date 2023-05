Volley B maschile, la Rossi Ascensori chiude con un bel 3-0 a Pontedera

Squadra in casa

Squadra in casa Lupi Pontedera

Non basta un girone di ritorno da record per lenire i rimpianti. Verrebbe da chiedersi cosa sarebbe accaduto se la Rossi Ascensori Foligno avesse condotto tutto il campionato con questo passo, ma ci si può comunque consolare con un'altra bella vittoria, la settima consecutiva e l'undicesima nelle ultime tredici partite, che permette ai biancoazzurri di terminare il girone F al quarto posto. Probabilmente i playoff potevano essere centrati, ma tanti davvero sono gli spunti da cui ripartire per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni.

LA PARTITA

Il sestetto iniziale prevedeva Catinelli e Gavazzi sulla diagonale palleggiatore-opposto, Fantauzzo e Lucarelli in banda, Merli e Menichetti al centro, Lombardo libero.

Buono l'avvio degli ospiti (1-6), che contengono la reazione dei pontederesi e vanno a bersaglio con Fantauzzo (9-13). Fondamentale il colpo millimetrico di Lucarelli per il 13-19. I toscani sbagliano in attacco e regalano sette set ball a Foligno: Fantauzzo chiude subito (17-25).

Avvio di seconda frazione equilibrato, con Gavazzi che firma il sorpasso ed il mani out di Fantauzzo che determina il 7-10. Ace di Fantauzzo per l'8-13, Pontedera cerca di mettere un po' di apprensione dapprima portandosi sul 16-18, e poi pareggiando (18-18). Gavazzi e due errori dei locali fanno 20-24; la pipe di Fantauzzo certifica il 2-0 (21-25).

Ultimi fuochi dei Lupi (6-4), Fantauzzo provvede a spegnerli subito (7-7). Si gioca punto a punto fino al break del 18-22. Pontedera sbaglia in attacco e sono quattro i match point: chiude subito Menichetti con il primo tempo del 25-20.

TABELLINO

LUPI GROUP PONTEDERA-EDOTTO ROSSI FOLIGNO 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)

EDOTTO ROSSI ASCENSORI: Catinelli 3, Gavazzi 16, Fantauzzo 16, Lucarelli 8, Merli 5, Menichetti 8, Lombardo L, Sorrenti 1, Beddini. N.E. Piumi, Fuganti. Allenatore Fabio Piumi