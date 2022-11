Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno non riesce a decollare e perde netto in Toscana

Non riesce a prendere una direzione precisa ed importante il campionato dell'Edottorossi Foligno che in quel di Castelfranco di Sotto rimedia una sconfitta in tre set malgrado essi siano stati piuttosto combattuti come indicano i seguenti parziali: 25-21; 26-24; 25-22.

La prestazione non è stata totalmente da dimenticare soprattutto grazie a Fantauzzo, Gavazzi e alla regia di Scrollavezza, ma non è stato sufficiente ad evitare la sconfitta. Anzi, i biancoazzurri possono recriminare per un secondo set letteralmente gettato alle ortiche, perso ai vantaggi dopo averlo condotto per buona parte e che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

IL MATCH - Grezio sceglie la seguente formazione, cioè la diagonale Scrollavezza-Gavazzi con Menichetti-Merli al centro, in posto 4 Fantauzzo e Lucarelli, libero Di Renzo.

Si parte sul filo dell'equilibrio: Gavazzi e Fantauzzo sono ispirati e mantengono il punteggio in parità (17-17). Qualche errore di troppo però consente ad Arno di piazzare il break decisivo ed andare quindi sul 25-21.

Si gioca punto a punto per tutto il secondo set ed un punto di svolta sembra esserci quando Lucarelli infila l'ace del 21-23. I padroni di casa non si perdono d'animo e ribaltano tutto (24-23). Grezio ferma il gioco per spezzare il ritmo ma ai vantaggi Gavazzi sbaglia e Arno vince 26-24.

Nel terzo i giochi si chiudono presto: i toscani trovano soluzioni importanti ai lati che mettono subito in difficoltà la ricezione ospite. Il gioco scorre veloce e il parziale si chiude sul 25-22 con un ace degli stessi padroni di casa.

TABELLINO

IMBALLPLAST ARNO - EDOTTOROSSI FOLIGNO 3-0

IMBALLPLAST: Testagrossa 6 Samminiatesi 9, Berberi 2 Nicotra 13, Mannucci 12, Da Prato 15, Taliani L, Badili, N.e Gaser Ceccherini, Stagnani

EDOTTO ROSSI ASCENSORI: Paolucci, Sorren. ti 2, Menichetti 4, Lucarelli 5, Fantauzzo 12, Merli 6, Gavazzi 16, Di Renzo L, Scrollavezza, 1 n.e Beddini, Catinelli, Malvestiti, Mancini