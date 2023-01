Volley B maschile, male la seconda per la Rossi Ascensori: Pontedera vince 3-0 al PalaPaternesi

Se la prima del nuovo anno era stata buona, lo stesso non si può dire per la seconda. La Rossi Ascensori Foligno non è riuscita a ripetere la vittoria di Orte dello scorso weekend ed è stata battuta 3-0 al PalaPaternesi dal Gruppo Lupi Pontedera. Una partita a senso unico, secondo set a parte (18-25, 23-25, 12-25) che ridimensiona forse in maniera definitiva le ambizioni dei Falchetti, costretti ad arrendersi ad un avversario ben più esperto e che ha avuto la meglio al servizio ed in attacco.

LA PARTITA - Questa la formazione schierata inizialmente da Fabrizio Grezio: Catinelli-Paolucci in diagonale, Menichetti Merli al centro, Fantauzzo-Sorrenti in 4 libero Lombardo.

La superiorità della squadra di Lazzeroni si nota sin dalle prime battute. L'equilibrio viene schiodato sul 14-18. Ad incidere ed il muro, contro cui spesso volentieri Fantauzzo fa a sbattere. Sul 16-22 il primo set è praticamente finito: si chiude sul 18-25.

Scatto dei toscani in avvio di secondo set (5-9), i biancoazzurri reagiscono e restano attaccati (11-12). Grazie a Fantauzzo si mette per la prima volta il naso avanti (14-13) ma la gioia dura poco: nuovo allungo ospite (18-21), poi Sorrenti respinge al mittente i tentativi di recupero di Piumi e Paolucci (23-25).

Nel terzo set non basta il rientro a pieno titolo di Piumi. Pontedera prende subito il largo (2-11) portandosi addirittura sul 9-20. I Falchetti non entrano mai in partita e soccombono con un nettissimo 12-25.

I PROTAGONISTI DEL MATCH - Così il libero Simone Lombardo, neo arrivato al pari di Piumi: "Sapevamo di trovare una squadra ostica , forse la peggiore che ci potesse capìtare al momento. Abbiamo pagato la mancanza di esperienza nei momenti decisivi, la prestazione non è stata male ma contro queste squadre non bisogna fare errori. Adesso speriamo di recuperare gli infortunati durante questa sosta di due settimane per affrontare al meglio il girone di ritorno. Da lunedì si ritorna in palestra più carichi di prima!!".

IL TABELLINO

Fantauzzo 9, Sorrenti 10, merli 4, menichetti 3, Paolucci 4, catinelli 2, libero Lombardo, Piumi 1, Fuganti 1, n.e. Mancini, Beddini, Malvestiti, Lucarelli, Gavazzi