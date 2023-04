Volley A1 femminile, la Rossi Ascensori riprende a volare con il 3-0 all'Anderlini

Squadra in casa

Le possibilità di riagganciare la zona playoff sono pressochè nulla ma i ragazzi della Rossi Ascensori Foligno continuano ad onorare l'impegno e la maglia che indossano nel modo migliore. I biancoazzurri hanno ottenuto, sul campo della Moma Anderlini Modena, la terza vittoria consecutiva archiviando la pratica in poco più di un'ora e dimostrando oramai di aver superato il periodo critico. L'importante dunque è continuare a fare risultato e mettere le basi per un futuro ancora più ambizioso.

LA PARTITA - Coach Gubbini punta su Lucarelli nel ruolo di opposto, in diagonale con il palleggiatore Catinelli, in banda ci sono Fantauzzo e Sorrenti, mentre al centro Merli e Menichetti con Lombardo nel ruolo di libero.

I Falchetti spingono subito sull'acceleratore con Fantauzzo (5-11). I modenesi provano a metterci l'orgoglio (10-13) ma è un fuoco di paglia visto che il vantaggio torna ampio (15-21). Chiude facilmente, con un primo tempo e un muro, Menichetti per il 16-25.

Più equilibrata la seconda frazione, che si gioca punto a punto fino al 18 pari. Decide il break realizzato da Merli (18-21). L'Anderlini prova a rifarsi sotto, ma sbaglia in battuta e il 21-25 finale certifica lo 0-2 per i folignati.

Gubbini, ad inizio terzo set, inserisce Paolucci nel ruolo di opposto e l'equilibrio dura fino al 12 pari. Lo strappo porta la firma di Catinelli, che con due muri di fila determina il 12-17. Ace di Menichetti per il 13-19 e c'è spazio anche per Piumi e Beddini. Quest'ultimo va a segno per il 17-22, poi Sorrenti da posto 4 regala sei match point ai biancoazzurri (18-24). Ancora un errore al servizio degli emiliani fa calare il sipario sul match (19-25).

TABELLINO

ANDERLINI MODENA-EDOTTO ROSSI FOLIGNO 0-3 (16-25, 21-25, 19-25)

EDOTTO ROSSI FOLIGNO: Fantauzzo 11, Sorrenti 8, Menichetti 13, Merli, Lucarelli 5, Catinelli 4, Lombardo L, Piumi, Paolucci, Beddini. N.E. Gavazzi, Fuganti. All. Gubbini