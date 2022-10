Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno non decolla: Villadoro si impone in tre set

Non riesce a mostrare la necessaria continuità la Rossi Ascensori Foligno, che cede netto a Villadoro sul campo della forte formazione modenese (3-0 il finale, con i seguenti parziali: 25-19; 25-20; 26-24) rimediando la seconda sconfitta in tre gare.

Non è stato sufficiente per portare a casa punti la prova di Gavazzi, 16 punti, e la regia sempre lucida ed efficace di Catinelli: Benincasa (14 volte a segno) e l'esperienza dei posti 4 dei padroni di casa hanno fatto pendere la bilancia a loro favore. Peccato, perchè alcuni errori in attacco e ricezione verificatisi nel quarto set hanno fatto sì che il match non si prolungasse e terminasse appunto con il massimo scarto.

Il regista Mario Catinelli commenta così: "Non voglio creare alibi, loro hanno giocato molto bene e noi potevamo fare molto meglio io per primo, siamo arrivati al 3º con qualche strascico e la testa ancora ai set precedenti. Non è l’inizio di stagione che ci aspettavamo ma in questo girone ogni partita sarà difficile e combattuta, dobbiamo guardare avanti al prossimo weekend e lavorare sodo tutta la settimana, ci attenderà una sfida importante sono molto fiducioso, dimostreremo il nostro valore ne sono sicuro!".

TABELLINO

VILLADORO - ROSSI ASCENSORI FOLIGNO 3-0

VILLADOR: Martinelli, Modelli 10, Ferrara 3, Bombardi 8, Sartoretti 3, Benincasa 14, Soli 9, Borselli, Giurati, L Plessi, n.e Trianni, Ronchetti, Monelli, Rinaldo all Malagoli

EDOTTO ROSSI ASCENSORI: Paolucci, Sorrenti 2, Menichetti 6, Lucarelli 6, Fantauzzo 7, Merli 4 Gavazzi 16, Catinelli 1, Scrollavezza L Di Renzo n.e Mancini, Beddini all Grezio