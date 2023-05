Superlega, anche Gregor Ropret rinnova con la Sir

La Sir Safety Susa Perugia comunica il rinnovo contrattuale per il palleggiatore sloveno Gregor Ropret che dunque formerà anche il prossimo anno insieme a Simone Giannelli la coppia in cabina di regia a disposizione di Angelo Lorenzetti.

“Raddoppio” in bianconero assolutamente strameritato per Gregor, atleta e professionista esemplare capace di dimostrare lo scorso anno grande serietà e senso di responsabilità in un ruolo sempre molto complicato come quello di vice alzatore. Ma Ropret ha saputo farlo al meglio forte delle sue qualità tecniche e morali e della sua grande esperienza acquisita negli anni con i club e con la maglia della propria nazionale.

Sempre pronto quando chiamato in causa, sempre presente anche solo per un turno al servizio, sempre il primo a spendersi in allenamento durante la settimana e ad assicurare grandissima qualità ogni giorno al PalaBarton.

Per il classe ’89 nativo di Lubiana il piacere di raccontare questo rinnovo contrattuale.

“Sono molto contento di poter rimanere a Perugia anche la prossima stagione. Mi sono trovato benissimo lo scorso anno e lo stesso anche la mia famiglia. La città è bella, c’è una grande società e c’è una squadra fantastica che più o meno sarà simile a quella della passata stagione. Sappiamo che l’anno scorso potevamo fare meglio soprattutto nella fase finale della stagione e sono contento di avere un’altra possibilità insieme ai miei compagni per poter fare grandi cose e per provare a vincere altri trofei. Ho sentito grandi cose di Angelo Lorenzetti, ha vinto tantissimo in Italia, è sicuramente un grande allenatore e sono davvero contento di avere l’opportunità di poter lavorare con lui. Mando un grande saluto ai nostri tifosi, i migliori per me. Spero che ci saranno vicini ogni partita anche il prossimo anno perché insieme potremo fare grandi cose”.

SETTORE GIOVANILE: TITOLO REGIONALE PER L’UNDER 13, L’UNDER 17 IN PARTENZA PER LE FINALI NAZIONALI. E NEL FINE SETTIANA TOCCA ANCHE ALLA JUNIOR LEAGUE

Settimana densa di impegni per il settore giovanile bianconero. Settimana iniziata ieri con la finale regionale, tutta targata Sir, della categoria under 13 svoltasi nel palazzetto dello sporto di Sigillo. Finale che ha visto in campo la Volley Giovanile Sir Perugia di coach Moscioni e la Sir Safety Mericat della coppia Bonifazi-Bulletta. È stata la prima ad avere la meglio in due set (25-17 e 25-11 i parziali) ed a conquistare il titolo di campione regionale categoria under 13. Ma alla fine, come è bello e giusto che sia soprattutto per atleti così giovani, è stata festa per tutti.

Questa la Volley Giovanile Sir Perugia campione regionale under 13: Covarelli Lorenzo, Valocchia Lorenzo, Bertoia Jacopo, Grbic Milos, Galiano Alessio, Ottaviani Alessandro, Ruta Giovanni, Menetti Iacopo, Baldacchini Alessandro, Mencaglia Gabriele, Magrini Edoardo, Martinelli Francesco. All. Moscioni Andrea.

Questa invece la Sir Safety Mericat seconda classificata: Perticoni Mario, Spahiu Leonard, Ronca Francesco, Capece Giulio, Mancinelli Bernardo, Palumbo Mauro, Rossi Tommaso, Pellegrini Pietro, Tabarrini Matteo, Chiocchini Tommaso, Lerro Alessio Rhai', Dornescu Luca. All: Francesca Bonifazi, Jacopo Bulletta.

Salendo di età, è partita in tarda mattinata, con destinazione Trentino-Valsugana, la formazione under 17 campione regionale della Sir Safety Mericat di coach Fontana. Ad attendere i giovani Block Devils le finali nazionali di categoria con il girone eliminatorio al via da domattina. Avversarie dei bianconeri la Volley Olimpia Aosta, il Volley Prata ed il Volley Milano con la prima che accederà alla fase finale della competizione.

Questa la rosa bianconera under 17: Falorni Tommaso, Vagnetti Mattia, Dionigi Filippo, Grbic Matja, Meattelli Giorgio, Severini Michele, Fossa Filippo, Fiori Riccardo, Vagnetti Luca, Salucci Tommaso, Conversini Gabriele, Sforna Leonardo. All. Fontana Carmine.

Nel fine settimana infine, precisamente da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno, finali della Junior League organizzate dalla lega Pallavolo Serie A nelle sedi di Civitanova Marche e Porto Potenza Picena. Dieci le formazioni ai blocchi di partenza con i Block Devils inseriti nel girone A con Gamma Chimica Brugherio, Pallavolo Padova, Valsa Group Modena ed Emma Villas Aubay Siena mentre nel girone B si daranno battaglia Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Vero Volley Monza, Top Volley Cisterna e WithU Verona.

Questa la formazione Junior League della Sir Safety Susa Perugia: Mattia Cesarini, Luca Palazzetti, Riccardo Antecini, Filippo Andreini, Vittorio Broccatelli, Michele Modugno, Alessandro Brilli, Alberto Montini, Pietro Volpi, Francesco Brozzi, Alessandro Mogini, Francesco Guerrini, Lorenzo Pace. All. Carmine Fontana, vice all. Andrea Piacentini.