Serie B, ritorno in campo vincente per l'Intervolley Foligno: 3-1 a Santa Croce

Le incognite erano tante per lo stop forzato della durata di un mese, ma l'Intervolley Foligno fortunatamente non ne ha risentito. I Lupi Santa Croce nulla hanno potuto e non sono riusciti ad andare oltre il 3-1 per i biancoazzurri, che così possono vendicare la sconfitta patita nella gara di andata ed ipotecare il traguardo della salvezza.

I molteplici rinvii per Covid costringono la squadra di coach Grezio ad un tour de force: si inizia mercoledì 30 sempre al PalaCiccioli contro la capolista San Giustino, reduce da dodici successi in fila.

LA PARTITA - L'avvio è un po' contratto per i falchetti, che soffrono il fatto di essere contratti e non riuscire a chiudere le azioni con continuità. I giovani toscani difendono meglio e vincono il primo set ai vantaggi (26-28).

Il pareggio non tarda ad arrivare: Merli e Cester (il capitano sarà il protagonista principe con i 25 punti realizzati) chiudono la pratica in soli 20' ed il 25-14 parla da solo.

Entra Ingrosso per Rodella in posto quattro ma la sostanza non cambia: anche il terzo set evidenzia un dominio biancoazzurro e non bastano le iniziative di Mannucci per limitare il passivo. Chadtchyn spinge in attacco ed è 25-17.

Coach Pagliai prova con qualche modifica all'assetto tattico a giocarsi le ultime possibilità, Sposato prova ad opporsi in ogni modo alle bordate dei padroni di casa, ma anche questa volta il parziale sarà netto. 25-19 e fine delle ostilità

TABELLINO

Rossi Ascensori Foligno 3 - 1 Lupi Santa Croce SSD

[26-28 / 25-14 / 25-17 / 25-19]

Inter Volley Foligno

Piumi 2, Cester (K) 25, Rodella 4, Chadtchyn 16, Codato 6, Merli 15, Di Renzo (L1), Ingrosso 4, Mancini, Paolucci 1.

N.E. Di Marco, Minelli, Beddini.

All. Fabrizio Grezio

Ass. Luca Berardi

Lupi Santa Croce SSD

Giovannetti, Storari 5, Mannucci 25, Menchetti 10, Caproni 6, Procelli 3, Sposato (L1), Brucini 2, Rossi 6, Tellini, Giannini.

N. E. Antonelli, D’Anna, Riccioni, Gabbriellini (L2).

All. Alessandro Pagliai

Ass. Giacomo Finisi