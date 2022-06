Un ritorno più che gradito per la Lucky Wind Trevi: Stefania Casareale

La ASD Trevi Volley comunica di aver raggiunto, per l’anno 2022-2023, l’accordo con la schiacciatrice Stefania Casareale. Per lei si tratta di un ritorno a casa, considerate le sue cinque stagioni già giocate con le insegne trevane (dal 2015 al 2021, tranne la 2017-2018). I dirigenti della Lucky Wind hanno riconosciuto in Stefania una giocatrice di sicuro affidamento sia quando viene schierata nel sestetto titolare, sia quando viene chiamata in causa dalla panchina. Inoltre, con il suo atteggiamento sempre positivo e, con la sua esperienza, può diventare un punto di riferimento per le compagne, specialmente per quelle più giovani.

Le prime parole di Stefania da nuova arrivata testimoniano la voglia di vestire nuovamente la maglia di Trevi e l’affezione che la lega a questo ambiente. “Inutile dire che sono felicissima di tornare a Trevi. Ho ricordi bellissimi che mi legano a questa società. Qui ho trovato una famiglia, una seconda casa. Ho voglia di mettermi in gioco e non vedo l’ora di iniziare. Qui ritrovo compagne e amiche. Il progetto è ambizioso ma sono certa che con questo gruppo ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Per questo vi aspettiamo tutti al palazzetto!”.