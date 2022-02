Serie B, rinviato per covid il match tra Intervolley Foligno e Volley Prato

La situazione generale è in evidente fase di miglioramento, ma il Coronavirus, seppur in misura minore rispetto al recente passato, continua a mettere in difficoltà i campionati di serie B di volley maschile.

E' notizia di poco fa quella del rinvio a data da destinarsi della sfida tra Intervolley Foligno e Volley Prato a causa di alcune positività accertate nel gruppo squadra della formazione toscana. Per gli organizzatori ci sarà ora un duro lavoro per trovare la prima data utile per recuperare la partita (che si sarebbe dovuta disputare domani alle ore 18) a causa del calendario già intasato.

LA NOTA UFFICIALE - Questo è quanto i biancoazzurri hanno annunciato su Facebook:

"Il match previsto per domani, sabato 26 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’insorgere di casi di positività al Covid-19 di alcuni componenti della squadra avversaria.

La Rossi Ascensori Foligno tornerà quindi in campo il prossimo weekend, ospiti della seconda forza del Girone F, la Ecosantagata Civita Castellana".