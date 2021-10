Prove di primato per la 3M Perugia: sfida casalinga contro Civitavecchia

Laha iniziato con il piede giusto la stagione e non intende assolutamente fermarsi. Dopo le due vittorie contro Chieti (casa) e Pomezia (trasferta), la squadra di coachè attesa dalla sfida tra le mura amiche contro(sabato 30 ottobre ore 17 palestra Capitini).

Una partita sulla carta non così complicata per la 3M, visto che le laziali sono reduci da un avvio di campionato piuttosto complicato con due sconfitte consecutive. Il prezzo da pagare per una squadra neopromossa, che ha dimostrato di avere delle qualità e che va comunque rispettata e affrontata con la massima attenzione. Perugia e Civitavecchia si sono già sfidate in estate, durante un allenamento congiunto finito in parità.

“Abbiamo sensazioni positive – dichiara alla vigilia il laterale Gaia Traballi – soprattutto dopo la trasferta di Pomezia, nonostante un avversario di qualità e coeso a livello di gruppo, e nonostante fosse la nostra prima trasferta ufficiale. Naturalmente questo risultato ci ha fatto alzare l’asticella ed è innegabile che il nostro obiettivo non sia solo vincere ma di farlo giocando una pallavolo di qualità”. Contro Civitavecchia, Buonavita dovrebbe dare conferma in avvio al sestetto ‘base’ con Traballi e Giugovaz ai lati, Pero e Fava al centro, Manig al palleggio, Bianchini opposto e Rota libero. La gara sarà diretta da Marianna Santiniccolo e Vieri Santin.