Volley A1 femminile, Claudia Provaroni vestirà ancora la maglia della Bartoccini

Dopo tante facce nuove la Bartoccini Fortinfissi Perugia continuerà ad affidarsi all'apporto di Claudia Provaroni. Per la schiacciatrice classe 1998, romana di nascita, sarà dunque la seconda stagione con la squadra diretta dal presidente Antonio Bartoccini e dal nuovo allenatore Matteo Bertini, fresco di vittoria della VNL conquistata come vice di Davide Mazzanti. Arriva dunque la quarta conferma complessiva dopo quelle di Guerra, Nwakalor e Rumori.

PRIME IMPRESSIONI

Così Claudia, all'ufficio stampa del club, ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Sicuramente quello che mi ha fatto accettare di buon grado la proposta è stato l’essere stata bene con il club nella scorsa stagione, pur essendo l’ultima arrivata non mi hanno mai fatto sentire tale, sin da subito ho sentito di essere parte del gruppo, questo grazie alle compagne, ai dirigenti, gli sponsor ed al pubblico. Spero di avere qualche occasione in più per dare il mio contributo, voglio continuare a crescere e migliorare per dare qualche gioia in più anche ai nostri tifosi. Siamo una squadra giovane è vero ma sono convinta che potremo dare proprio per questo molto di più".

L'obbiettivo per la prossima stagione sarà quantomeno soffrire meno rispetto al recente passato: "So che ci sarà molto lavoro da fare, conosco l’approccio di Andrea Giovi dalla scorsa stagione e mi piace molto, non vedo l’ora anche di conoscere quello di Matteo Bertini perché ne ho sempre sentito parlare molto bene, specialmente in contesti dove le squadre erano composte da atlete giovani. Le nostre caratteristiche vincenti come già detto saranno la voglia di giocare, migliorare ma soprattutto di far vedere chi siamo, sono sicura che lavorando tanto e bene in palestra avremo la possibilità di toglierci delle soddisfazioni. Dovremo avere un approccio umile per poi lavorare e dare il massimo, in modo che quel che verrà sarà merito o demerito nostro".

Infine, ci sarà il ritorno in grande stile del pubblico: "Ovviamente tutto questo sarà fortemente condizionato anche dal supporto che ci arriva dagli spalti e quindi spero che dopo questi ultimi anni di restrizioni che il pubblico torni ad avere voglia di essere con noi per mostrarci tutto il loro affetto e supporto".