Prosegue il trend negativo della Lucky Wind Trevi: sconfitta con Jesi

Il test match contro la Pieralisi ha visto la formazione anconetana prevalere per 4-0: tanto il lavoro da fare in palestra

Dopo la prestazione negativa di Perugia, da parte dici si aspettava una reazione forte e decisa. Invece è stata una prova infelice che denota come ci sia tanto lavoro da fare in palestra per migliorarsi sensibilmente sia a livello individuale sia di squadra, tenuto conto che mancano appena due settimane all’inizio delle partite che contano. La partita si è giocata nel palazzetto didavanti ad un’ottima e calorosa cornice di pubblico contro una squadra, la, che si è confermata una squadra compatta e tenace.

Trevi schiera una squadra rimaneggiata rispetto alle ultime uscite per affaticamenti muscolari occorsi a Castellucci e Pricess Ndlue. Il sestetto di partenza prevede Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Pioli e Patasce sulle ali e Lillacci libero. Da segnalare in questo pomeriggio scuro per Trevi le buone prove offerte dalle rientranti Pioli e Patasce considerato che solo da una settimana hanno iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo senza sentire dolore.

Dopo una domenica di riposo, le ragazze di coach Sperandio si ritroveranno lunedì in palestra per analizzare la situazione e martedì è tempo di un nuovo allenamento congiunto contro Trestina tra le mura amiche. Questi i parziali del match: PIERALISI JESI- LUCKY WIND TREVI 4-0 (26-24; 25-20; 25-19; 25-19).