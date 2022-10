Superlega, Emma Villas Aubay Siena - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

PERUGIA – Prima trasferta stagionale per la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la seduta di lavoro tecnico e di studio tattico di stamattina, partono oggi pomeriggio i bianconeri alla volta di Siena dove domani pomeriggio affronteranno i padroni di casa della Emma Villas Aubay. Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 18:00 al PalaEstra, casa del club toscano.

Tutti a disposizione in casa Sir per coach Anastasi che in settimana ha fatto diverse prove e valutazioni di ordine tattico sulla formazione da mandare in campo inizialmente. Difficile stabilire a priori un 6+1 iniziale con il tecnico nativo di Poggio Rusco che potrebbe ancora operare una rotazione di uomini e qualche cambiamento rispetto alla vittoria di domenica scorsa con Monza. Al netto di possibili variazioni, è possibili ipotizzare uno starting seven con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Anche Siena, reduce dalla sconfitta in quattro set a Trento nella prima di Superlega, ha qualche dubbio di formazione, in particolare nella zona centrale del campo con l’ex Ricci non al meglio e con il possibile inserimento accanto a Mazzone dell’altro ex Biglino come nel turno precedente. Per il resto dovrebbero essere inizialmente della sfida il regista argentino Finolì con l’iridato Pinali in diagonale, la coppia di martelli formata dal serbo ed altro ex Petric e dall’olandese Van Garderen con il libero Bonami a dirigere la seconda linea.

PRECEDENTI

Due i precedenti tra le due formazioni con entrambe le volte vittoriosa la Sir Safety Susa Perugia. L’ultimo confronto diretto il 20 gennaio 2019 nel match di ritorno della regular season 2018-2019 con vittoria dei bianconeri a Siena 0-3 (20-25, 20-25, 18-25).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo e tutti nel roster toscano. Sono Fabio Ricci, a Perugia dal 2017 al 2022, Nemanja Petric, a Perugia dal 2011 al 2014, Omar Biglino, a Perugia dal 2019 al 2021, e Filippo Pochini, perugino doc ed in bianconero nella stagione 2012-2013.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Siena e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaEstra, racconterà live alle ore 18:00 Siena-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Siena-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì torna l’appuntamento con l’approfondimento sui Block Devils. Parte sempre su Umbria TV “Golden Set”, nuovo format televisivo per sapere tutto sulle vicende della Sir Safety Susa Perugia con inizio alle ore 21:30, con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani e con tanti ospiti in studio.

PROBABILI FORMAZIONI:

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finolì-Pinali, Biglino-Mazzone, Petric-Van Garderen, Bonami libero. All. Montagnani.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Ubaldo Luciani - Lorenzo Mattei