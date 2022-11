Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Safety Susa Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Anticipo della settima giornata in arrivo per la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la seduta di lavoro tecnico e di studio tattico di stamattina, nel primo pomeriggio la squadra partirà per Piacenza dove domani pomeriggio affronterà i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy. Fischio d’inizio al PalaBancaSport alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

“Piacenza è una squadra costruita per vincere, giochiamo nel loro palazzetto e sappiamo che sarà una partita tosta e difficile”, dice Simone Giannelli alla vigilia. “Noi chiaramente andiamo per cercare di dare il massimo e di esprimere la nostra miglior pallavolo. Una chiave del match? Sicuramente la battuta sarà un aspetto fondamentale domani, così come in generale lo è sempre nella pallavolo. Parlo della nostra battuta e parlo della loro perché Piacenza serve molto forte e la nostra ricezione avrà un ruolo importante nel cercare di contenere i loro turni dai nove metri”.

Dopo il turno di riposo di mercoledì in Champions, è probabile il ritorno in sestetto di alcuni “titolari” a Piacenza anche se coach Anastasi, come di consueto, valuterà lo stato di forma e le condizioni generali del gruppo nell’ultima rifinitura di domattina prima di decidere il 6+1 iniziale. In attesa di conferme, è possibile ipotizzare i seguenti sette: Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Perugia gioca per mantenere l’imbattibilità e la vetta, Piacenza cerca il balzo nelle zone altissime della classifica

In casa Gas Sales Bluenergy, anche lei uscita vittoriosa dal turno infrasettimanale di coppa, coach Bernardi dovrebbe dare continuità al sestetto delle ultime uscite con il francese Brizard in cabina di regia, l’azzurro Romanò in diagonale, l’asso cubano Simon e Caneschi al centro della rete, la coppia tutta brasiliana Lucarelli-Leal martelli di posto quattro con Scanferla a guidare le operazioni in seconda linea.

Cinque i campioni del mondo in campo domani: da una parte Giannelli e Russo, dall’altra Romanò, Scanferla e Recine.

PRECEDENTI

Sette i precedenti tra le due società con sette successi di Perugia. L’ultimo confronto diretto a Bologna lo scorso 5 marzo per la semifinale di Coppa Italia con vittoria di Perugia in quattro set (25-22, 23-25, 25-23, 25-18). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza.

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra le due formazioni. Un ex in panchina, su quella piacentina c’è Lorenzo Bernardi, tecnico a Perugia dal 2016 al 2019.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Piacenza e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBancaSport, racconterà live alle ore 18:00 Piacenza-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Piacenza-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30 condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard-Romanò, Caneschi-Simon, Leal-Lucarelli, Scanferla libero. All. Bernardi.SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Massimo Florian - Ubaldo Luciani