Superlega, Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Arriva un nuovo weekend di Superlega per la Sir Susa Vim Perugia.

Squadra in partenza nel primissimo pomeriggio alla volta di Verona dove domani pomeriggio i bianconeri affronteranno i padroni di casa della Rava Verona, match valido per la settima di campionato. Fischio d’inizio al Pala Agsm AIM alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

“Una partita assolutamente difficile domani. Il valore di Verona è fuori dubbio, nel roster hanno giocatori esperti e molto forti. In più giocano in casa, il loro ultimo risultato non è stato dei migliori, la classifica è sempre più corta e compressa. In questa fase tutti hanno bisogno di punti e loro sicuramente daranno il massimo per prenderli”.

Così l’esperto Davide Candellaro alla vigilia del match.

Perugia, reduce da quattro vittorie nelle ultime due settimane, va a caccia del quinto successo consecutivo che darebbe notevole slancio alla classifica bianconera soprattutto in chiave qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Preparazione alla partita ancora una volta estremamente compressa per lo staff tecnico bianconero con Angelo Lorenzetti che non dovrebbe apportare modifiche al proprio schieramento iniziale. Possibile 6+1 al via quello con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Stoytchev, tecnico della Rana Verona, dovrebbe rispondere con Spirito al palleggio, il mancino iraniano Amin in diagonale, il bulgaro Grozdanov e Cortesia al centro della rete, lo sloveno Mozic ed il ceco Dzavoronok schiacciatori di posto quattro con il rientrante D’Amico che dovrebbe guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Trentacinque i precedenti tra le due formazioni con ventinove vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sei successi della Rana Verona. L’ultimo confronto diretto lo scorso 22 aprile per la terza giornata del girone dei Playoff Challenge con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-2 (parziali di 25-15, 24-26, 22-25, 25-14, 15-6).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, e Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020. Ex anche in panchina per Perugia dove c’è Angelo Lorenzetti, tecnico a Verona nella stagione 2006-2007.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Pala Agsm AIM, racconterà live alle ore 18:00 Verona-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Verona-Perugia sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i due liberi della Sir Susa Vim Perugia Massimo Colaci ed Alessandro Toscani.

PROBABILI FORMAZIONI:

RANA VERONA: Spirito-Amin, Cortesia-Grozdanov, Dzavoronok-Mozic, D’Amico libero. All. Stoytchev.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Giuseppe Curto - Alessandro Cerra