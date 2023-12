Superlega, Itas Trentino - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna la Superlega per la Sir Susa Vim Perugia.

Squadra già partita stamattina alla volta di Trento dove domani pomeriggio i bianconeri affronteranno i padroni di casa dell’Itas Trentino, match valido per la decima di campionato e penultima del girone di andata. Fischio d’inizio alla ilT quotidiano Arena alle ore 15:45 con diretta TV su Rai Due e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv. In campo le prime due della classifica con Perugia prima a quota 24 e Trento prima inseguitrice a quota 22.

“Adesso bisogna che ci tuffiamo dentro il campionato, un campionato che sta scegliendo la griglia per la Coppa Italia nella quale cerchiamo la posizione migliore. Stanchezza per i lunghi viaggi? I viaggi stanno ormai nella logica delle settimane di lavoro della Superlega, bisogna giocare con quello che si ha nel momento. Noi pensiamo di avere abbastanza, sappiamo che anche dall’altra parte hanno tanto e lo dimostra il fatto che sono in alto in classifica e nei dati tecnici. Andiamo a Trento cercando di ottenere il massimo, consapevoli della forza dell’avversario e con la voglia di fare una partita da protagonisti. Emozioni personali? È chiaro che dentro di me ci sono delle belle emozioni perché a Trento sono stati sette anni nei quali ho lavorato davvero in un posto speciale per tutte le componenti che c’erano”.

Così il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti che torna a Trento per la prima volta da ex dopo le ultime sette stagioni passate alle pendici del monte Bondone.

Perugia, reduce dal successo nel Mondiale per Club e da sei vittorie consecutive in campionato, va a caccia di punti fondamentali per la classifica bianconera soprattutto in chiave qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Lo staff tecnico perugino ha preparato con dovizia di particolari il match di domani con Lorenzetti che dovrebbe decidere la formazione al termine della rifinitura di stasera a Trento. Possibile inizialmente il 6+1 protagonista la scorsa settimana in India con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

L’Itas Trentino, reduce dal prezioso e netto successo infrasettimanale in Champions a Resovia, vuole invece riprendersi la vetta della classifica. Soli, tecnico trentino, dovrebbe confermare la formazione tipo con Sbertoli in regia, Rychlicki a chiudere la diagonale, Podrascanin e Kozamernik al centro della rete, la coppia azzurra Michieletto-Lavia in posto quattro e Laurenzano a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Cinquantadue i precedenti tra le due formazioni con ventinove vittorie della Sir Susa Vim Perugia e ventitre successi dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto lo scorso 31 ottobre a Biella per la semifinale della Supercoppa Italiana con vittoria dei bianconeri 3-1 (parziali di 20-25, 25-22, 25-23, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Sei gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figurano Simone Giannelli, cresciuto nelle giovanili trentine e poi in prima squadra dal 2012 al 2021, Sebastian Solè, a Trento dal 2013 al 2017, Massimo Colaci, in gialloblu dal 2010 al 2017, e Davide Candellaro, atleta Itas dal 2018 al 2020. Nelle file di Trento invece ci sono Marko Podrascanin, a Perugia dal 2016 al 2020 e Kamil Rychlicki, in Umbria dal 2021 al 2023. Ex anche in panchina. Su quella umbra siede Angelo Lorenzetti, a Trento dal 2016 al 2023, mentre su quella trentina si accomoda Fabio Soli, giocatore dell’allora Sir Volley Bastia in serie B1 nella stagione 2008-2009.

DIRETTA TV SU RAI DUE E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta TV su Rai Due a partire dalle ore 15:45 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:45.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della ilT quotidiano Arena, racconterà live alle ore 15:45 Trento-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Trento-Perugia sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i due atleti della Sir Susa Vim Perugia Simone Giannelli e Tim Held.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Sbertoli-Rychlicki, Podrascanin-Kozamernik, Lavia-Michieletto, Laurenzano libero. All. Soli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Umberto Zanussi - Dominga Lot