Superlega, Gioiella Prisma Taranto - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

È già nuovamente tempo di Superlega per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo una seduta di lavoro fisico svolta stamattina, i Block Devils sono già partiti alla volta di Taranto dove domani pomeriggio è in programma la quinta di campionato infrasettimanale con i bianconeri che affronteranno i padroni di casa della Gioiella Prisma. Fischio d’inizio al PalaMazzola alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

“Domenica contro Modena abbiamo vissuto un bel momento in casa nostra, dopo una partenza difficile è venuto fuori quello che volevamo, cioè entusiasmo ed un buon livello di pallavolo”, dice il centrale Sebastian Solè. “Ma si cancella subito tutto perchè è già ora di tornare in campo. Domani siamo di scena a Taranto per una partita difficile nella quale ci sarà da lottare. Siamo forse un po’ stanchi, ma abbiamo un buon ritmo di gioco. La cosa importante sarà mantenere il giusto atteggiamento sempre contro tutti, andiamo a Taranto a caccia di punti perchè ci servono per tanti motivi”.

Studio tattico e preparazione tecnica giocoforza molto compressa per Lorenzetti ed il suo staff. Il coach bianconero dovrà valutare attentamente la condizione dei ragazzi in questo periodo denso di gare senza naturalmente perdere di vista da una parte la crescita di squadra necessaria in questo momento della stagione e dall’altra l’importanza di proseguire il buon cammino intrapreso in questa prima fase di campionato. Possibile conferma per il 6+1 delle ultime uscite con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Avversario dei Block Devils una Gioiella Prisma Taranto partita con qualche difficoltà in Superlega. Non ingannino però le quattro sconfitte in altrettante gare e l’ultimo posto provvisorio in classifica con 2 punti perchè la compagine ionica non più di due settimane fa è stata ad un passo dal violare il palazzetto dei campioni d’Italia in carica di Trento perdendo solo al quinto set a conferma della bontà dell’organico pugliese. Coach Mastrangelo domani dovrebbe confermare inizialmente la formazione titolare di questo scorcio di campionato con lo spagnolo ex Berlino Trinidad in regia, il nazionale americano Russell opposto, l’ex bianconero Alletti e l’altro nazionale USA Jendryk al centro della rete, l’altro ex Perugia Lanza in coppia con il cubano ex Cisterna Gutierrez in posto quattro e Rizzo a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Quattro i precedenti tra le due formazioni con quattro vittorie della Sir Susa Vim Perugia. L’ultimo confronto diretto lo scorso 5 marzo per il match di ritorno della Superlega 22-23 con vittoria dei Block Devils al PalaMazzola in tre set (parziali di 22-25, 19-25, 19-25).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo nel match tra Taranto e Perugia. Sono entrambi nel roster pugliese dove figurano Aimone Alletti, alla Sir nella stagione 2012-2013, e Filippo Lanza, a Perugia dal 2018 al 2020.

Il match di domani tra Taranto e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione racconterà alle ore 18:00 Taranto-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Taranto-Perugia sarà trasmessa in replica giovedì alle ore 22:45 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad-Russell, Alletti-Jendryk, Lanza-Gutierrez, Rizzo libero. All. Mastrangelo.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Umberto Zanussi - Alessandro Pietro Cavalieri