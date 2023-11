Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Pallavolo Padova: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna subito in campo la Sir Susa Vim Perugia che, in virtù degli impegni dei bianconeri nel prossimo Mondiale per Club, anticipa il nono turno di Superlega ed affronta domani sera al PalaBarton la Pallavolo Padova. Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 20:30.

Preparazione al match super compressa per Lorenzetti ed i suoi ragazzi. Stasera e domattina ultime sedute di rifinitura e di studio tattico dell’avversario con lo staff bianconero chiamato agli straordinari in queste settimane dense di impegni. Lorenzetti potrebbe confermare i sette di partenza visti domenica contro Piacenza con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Siamo felici per la vittoria di domenica, ma possiamo sicuramente giocare meglio”, dice lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk alla vigilia. “Adesso è giusto dimenticare in fretta la gara con Piacenza e prepararsi al meglio per la prossima partita. Con Padova mi aspetto un match difficile come lo sono tutte. Dobbiamo prepararla bene come sempre con grande concentrazione e con grande voglia. Sappiamo di non essere al 100% fisicamente, ma il calendario è questo e dobbiamo dare il cuore sul campo per vincere domani sapendo di avere l’aiuto dei nostri tifosi”.

La Pallavolo Padova si presenta al PalaBarton reduce dall’importantissimo successo casalingo di domenica nel derby veneto con Verona ed in generale da un buon inizio di stagione che ha fruttato finora sette punti in classifica con tre vittorie ed altrettante sconfitte. Coach Cuttini, alla quarta stagione consecutiva come primo allenatore dopo due stagioni nello staff tecnico, dovrebbe dare continuità alla formazione base di questo inizio di Superlega con l’esperto Falaschi in regia ed in diagonale con il portoricano ex Lube Gabi Garcia, il classe 2002 di scuola Treviso Crosato ed il nazionale olandese Plak in posto tre, il nazionale belga Desmet ed il figlio d’arta Gardini schiacciatori ricevitori con il nazionale tedesco Zenger a guidare la squadra in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 19:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 18:00.

PRECEDENTI

Venticinque i precedenti tra le due società con ventuno successi di Perugia e quattro vittorie di Padova. L’ultimo confronto diretto a Padova lo scorso 30 aprile per la quinta giornata del girone di Playoff Challenge della passata stagione con vittoria di Padova in quattro set (parziali di 18-25, 26-24, 34-32, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Un solo ex in campo tra Perugia e Padova. Si tratta dello schiacciatore Julio Cesar Cardenas, quest’anno nel roster della Pallavolo Padova e la passata stagione con la maglia della Sir Susa Vim Perugia.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Padova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani per Perugia-Padova sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Padova sarà trasmessa in replica giovedì sera alle ore 22:45 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi-Gabi Garcia, Crosato-Plak, Desmet-Gardini, Zenger libero. All. Cuttini.

Arbitri: Maurizio Canessa - Vincenzo Carcione