Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Cisterna Volley: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Un super sabato è in arrivo al PalaBarton!

Arriva una serata da non perdere a Pian di Massiano con lo spettacolo della grande musica che si unisce allo spettacolo della grande pallavolo!

Tutto pronto domani sera per un vero e proprio “Block Devils Show” che avrà inizio alle ore 18:00 con lo spettacolo prepartita di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Al termine dello spettacolo il taraflex del palazzetto passerà per l’inizio del riscaldamento ai campioni del volley con il match Perugia-Cisterna, valido per l’ottava di andata di Superlega, che prenderà il via alle ore 20:30.

Tutto l’evento con un unico biglietto e con gli stessi prezzi di sempre! Un “regalo” della società bianconera per i propri tifosi alla vigilia della partenza della squadra per il Mondiale per Club.

La prevendita è attiva con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) mentre domani la biglietteria del palazzetto sarà aperta dalle ore 15:00.

Al termine della performance di Alfa, che resterà poi a tifare i Block Devils, la sfida tra Sir Susa Vim Perugia e Cisterna Volley con fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 20:30.

Coach Lorenzetti ed i suoi ragazzi vanno a caccia dell’ottava vittoria stagionale in campionato con il tecnico bianconero che dovrebbe presentare inizialmente un 6+1 con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Il nostro obiettivo domani è scendere in campo con la stessa aggressività di Verona”, dice proprio Lorenzetti alla vigilia.

“Vogliamo andare in India liberi, avendo fatto una bella partita e conquistando tutti i punti che sarà possibile conquistare per affrontare il Mondiale per Club con la massima tranquillità ed aggressività. Ci stiamo conoscendo e, rispetto all’inizio della stagione, le richieste vengono soddisfatte con più continuità. Dobbiamo continuare, il gruppo deve crescere sia come squadra e sia in campo. Finora in tutte le partite che abbiamo affrontato c’è stato un aspetto del gioco che non ha funzionato, tuttavia gli altri aspetti hanno mantenuto un livello alto e questo ci ha consentito spesso di vincere. È una cosa positiva perché è impossibile pensare di poter giocare tutti bene e fare bene tutte le fasi della pallavolo, bisogna però essere presenti e cercare di restare sempre sul pezzo. Questo gruppo finora lo sta facendo, è importante mantenere questo aspetto positivo e cercare di crescere nella pallavolo generale”.

Falasca, tecnico del Cisterna Volley, dovrebbe rispondere con i sette che hanno giocato domenica scorsa con Modena con Baranowicz in regia ed in diagonale con il francese Faure, Mazzone ed il serbo Nedeljkovic in posto tre, l’altro serbo Peric e lo spagnolo Ramon schiacciatori ricevitori con Piccinelli a guidare la squadra in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani pomeriggio, in occasione dello spettacolo di Alfa, le porte del PalaBarton apriranno alle ore 17:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 15:00.

PRECEDENTI

Primo confronto diretto tra le due società in quanto il Cisterna Volley ha cambiato proprio in questa stagione assetto e denominazione. Venticinque i precedenti nelle passate stagioni tra Perugia e Cisterna con ventiquattro successi degli umbri ed una vittoria dei pontini. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 19 febbraio per il ritorno del campionato 22-23 con vittoria di Perugia in tre set (25-23, 25-18, 25-22).



EX DELLA PARTITA

Un ex per parte in campo tra Perugia e Cisterna. Nelle file dei padroni di casa Davide Candellaro ha giocato nell’allora Latina nella stagione 2013-2014. Nelle file degli ospiti Alessandro Piccinelli ha giocato a Perugia dal 2018 al 2023.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Cisterna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani sera per Perugia-Cisterna sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Cisterna sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz-Faure, Mazzone-Nedeljkovic, Ramon-Peric, Piccinelli libero. All. Falasca.

Arbitri: Michele Brunelli - Massimo Florian