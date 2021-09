La Bartoccini Fortinfissi Perugia toglie i veli: il 29 settembre la presentazione in Sala dei Notari

La grande curiosità di tutti i tifosi sta per essere appagata. Una Bartoccini Fortinfissi Perugia fortemente rinnovata sia nell'organico che nelle ambizioni è pronta ad avere il primo contatto ufficiale con il suo pubblico. L'appuntamento è per il prossimo 29 settembre alle ore 10:45 presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, un luogo da tempo adibito ad eventi di questo genere. "La zanzara del campionato", come ha amato definirla il patron Antonio Bartoccini, è pronta a togliere i veli: sfileranno giocatrici vecche e nuove, pronte, dopo la salvezza dello scorso anno e una lotteria playoff comunque da protagonista, a cercare di stupire la massima serie della pallavolo femminile italiana. L'obbiettivo, sotto la guida del nuovo coach Luca Cristofani (che ha preso il posto dell'attuale ct della nazionale femminile Davide Mazzanti, laureatosi da poche settimane campione d'Europa), sarà quello di piazzarsi quantomeno a metà classifica, per poi tentare nella post season di fare lo sgambetto alle grandi. Il tutto con l'entusiasmo e la freschezza atletica che necessariamente deve avere una rosa composta in prevalenza da atlete giovani. Il giorno dopo, giovedì 30 settembre, si replicherà, stavolta in una location diversa, quella del Relais San Clemente a Bosco, in quella che si presenta come un vero appuntamento di gala.

Va precisato che, a causa delle normative vigenti, l'accesso ad entrambi gli eventi sarà consentito ai soli possessori di green pass.