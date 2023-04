Pool Salvezza A2. Secondo successo di fila per la 3M Perugia che annienta Montale in tre set

Seconda vittoria consecutiva per la 3M Pallavolo Perugia che, dopo aver trionfato per 3-2 ad Offanengo, si ripete al PalaPellini nel pomeriggio di domenica 23 aprile schiantando un’altra formazione in piena corsa per la salvezza come l’Emilbronzo 2000 Montale. Le biancorosse hanno trionfato in tre set: 26-24, 25-18 e 25-14 i parziali. Nota di merito per i due martelli ricevitori, Candela Sol Salinas, autrice di 20 punti, e Gaia Traballi, che ne ha messi a terra 17. Aumenta il rammarico per non aver avuto a disposizione durante quasi tutta la stagione proprio Traballi, atleta capace di incidere pesantemente nel match e in grado di fornire grande equilibrio alla squadra. Ma tant’è, ciò che conta è che la 3M, nonostante una retrocessione in B1 già certa, stia onorando il torneo fino alla fine.

Prossimo impegno, sempre tra le mura di casa, domenica 25 aprile contro la Tecnoteam Albese Volley. Montale parte subito forte, con tre attacchi vincenti di Frangipane, 0-4. Diagonale stretto di Zojzi, 2-6. L’Emilbronzo difende bene e Visintini contrattacca, 2-7. Break di Perugia con il muro di Manig su Rossi, 6-9. Frangipane si inventa un colpo impossibile da posto 4, 8-11. Montale lotta su ogni pallone, ed è ancora Frangipane a colpire, 9-14. Bici si esalta in difesa, Frangipane in attacco, 11-15. Altro diagonale stretto di Zojzi, 14-18. Montale cala il ritmo e Perugia si avvicina, 17-18, time out Ghibaudi.

Murata subita da Visintini, pareggio delle padrone di casa, 19-19. Si lotta punto a punto, primo tempo di Fronza, 21-22. Sorpasso di Perugia con il muro di Agbortabi su Zojzi, 24-23. La stessa Zojzi porta il set ai vantaggi, 24-24. Un altro muro di Agbortabi consegna il parziale a Perugia, 26-24. Il secondo set inizia con il mani fuori di Visintini, 0-1. Terzo punto consecutivo per Visintini, 1-3. Muro a uno di Fronza su Negri. Mani out di Zojzi, 2-5. Ace di Salinas, 4-5. Ace di Rossi, 6-9. Muro di Frangipane su Traballi, 8-10.

Sorpasso Perugia grazie alla battuta di Patasce e il tap in di Agbortabi, 11-10. Arriva la reazione di Montale, con il diagonale di Visintini, 12-12. Zojzi prova a tenere Montale aggrappato al set, 14-14. L’ace di Fronza vale il vantaggio nerofucsia, 14-15. Perugia è baciata dalla fortuna e opera il controsorpasso, 16-15. La 3M continua a spingere sull’acceleratore, Giudici ferma a muro Bozzoli, 20-16. Montale sbaglia troppo, e Perugia ne approfitta per andare sul doppio vantaggio, 25-18. L’Emilbronzo prova a reagire ad inizio terzo set, con il primo tempo di Fronza, 1-1.

Ancora capitan Fronza, questa volta a muro, 2-3. Montale alza i giri a muro, con Rossi che ferma Negri, 3-5. Perugia è più precisa in attacco, 8-8. L’Emilbronzo non ci sta e torna in vantaggio con Visintini, 9-10. La 3M mette pressione alle nerofucsia in ricezione con la battuta, 13-11. Montale non riesce a reagire e subisce il parziale di Perugia, 23-13. Una pipe di Salinas chiude il match in favore della 3M, 25-14. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24, 25-18, 25-14)

PERUGIA: Agbortabi 8, Traballi 17, Salinas 21, Bosi ne, Rota L1, Patasce 1, Negri 5, Cicchi ne, Giudici 10, Manig 3, Dalla Rosa ne, Pero ne. All.: Marangi

MONTALE: Lancellotti, Visintini 9, Frangipane 8, Zojzi 11, Rossi 6, Fronza 9, Bici L1, Mammini, Bozzoli, Montagnani, Mescoli ne, Bonato ne. All.: Ghibaudi