Pool Salvezza A2. La 3M Perugia sfiora la nuova impresa a Cremona

La 3M Pallavolo Perugia torna con una sconfitta da Cremona. Le padrone di casa della D&A Esperia, nel pomeriggio di domenica 30 aprile, si sono imposte per 3-1 al PalaRadi vedendo così la salvezza matematica a un solo punto. Davvero peccato per le biancorosse, autrici di una buona prestazione. Le ragazze di coach Marangi sono infatti riuscite a portare a casa il primo set con il parziale di 25-27, salvo poi cadere sempre ai vantaggi nel secondo dopo aver sprecato alcune palle set (26-24).

Perugia è calata moralmente, mentre Cremona ha fatto la voce grossa imponendosi per 25 a 18 sia nel terzo che nel quarto set. In cattedra le solite Traballi e Salinas rispettivamente con 20 e 23 punti a referto, da segnalare poi l’assenza di Giudici, sostituita da Patasce, a causa dell’infortunio al ginocchio riscontrato nel match contro Albese. Ora non resta che andarsi a giocare le ultime due gare di questa stagione, in trasferta a Lecco domenica prossima e poi in casa contro il Club Italia il 14 maggio.

Queste sono le dichiarazioni di Gaia Traballi a fine gara: “Oggi credo che la differenza l’abbia fatta il secondo set, abbiamo allungato di un break quando ero in battuta, in quel caso abbiamo abbassato un pochino l’attenzione e questo ha sicuramente permesso all’Esperia di tornare in partita, di farlo bene, con un’ottima difesa e degli ottimi attacchi, con Piovesan soprattutto. Da lì secondo me si è abbassato tanto il morale, per essere stati sopra nel punteggio, per aver pensato di avere già uno scarto importante sulla partita. Questo ha demoralizzato parecchio, facendoci commettere degli errori in seguito”. Il tabellino del match:

ESPERIA CREMONA-3M PERUGIA 3-1 (25-27, 26-24, 25-18, 25-18)

CREMONA: Kullerkann K. 15, Giacomello 2, Kullerkann L. 12, Rossini 11, Ferrarini 12, Piovesan 21, Mennecozzi 4, Balconati, Coppi, Zampedri (L). N.e.: Landucci, Buffo. All.: Magri

PERUGIA: Manig 2, Patasce, Agbortabi 9, Negri 4, Traballi 20, Salinas 23, Pero 1, Rota (L). N.e.: Dalla Rosa, Giudici. All.: Marangi