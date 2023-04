Pool Salvezza A2. Pasqua amara per la 3M Perugia che crolla contro il Club Italia

Non sarà una Pasqua felice per la 3M Pallavolo Perugia che, alla vigilia, retrocede aritmeticamente in B1 con 6 giornate di anticipo. La sconfitta per 3-0 in casa del Club Italia, maturata al Centro Federale “Donato Pavese” di Milano nel pomeriggio di sabato 8 aprile, ha sancito ufficialmente il ritorno in B1 delle biancorosse a meno di un anno dalla conquista della seconda categoria nazionale.

18 i punti a disposizione della 3M, lontana dal primo posto disponibile per la salvezza ben 19 punti. Sul match poco da dire, con le Azzurre di coach Mencarelli che hanno dominato tutti tre i set (25-19, 25-21 e 25-18 i parziali) e nessuna delle umbre in doppia cifra. Perugia tornerà in campo domenica 16 Aprile ad Offanengo, anche se sarà davvero difficile trovare le giuste motivazioni per portare a termine la stagione nel modo migliore possibile.

Capitan Pero e compagne dovranno lottare in primis per orgoglio personale e poi per onorare il torneo fino all’ultima palla. Inutile ribadire che la stagione è nata sotto una cattiva stella visti i pesanti infortuni di Traballi nel pre-campionato e di Dalla Rosa nella seconda giornata di regular season. Coach Marangi ha dovuto fare praticamente quasi sempre di necessità virtù, riuscendo a strappare tre successi nella fase regolare contro Sant’Elia, Soverato e Marsala. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA-3M PERUGIA CLUB ITALIA – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

CLUB ITALIA: Acciarri 9, Modesti 8, Adriano 11, Batte, Viscioni 13, Passaro, Gambini, Esposito 2, Giuliani 13, Peroni 1, Monaco 1, Ribechi (L). N.e.: Amoruso, Despaigne (L2). All.: Fanni

3M PALLAVOLO PERUGIA: Manig 4, Giudici 9, Negri 5, Agbortabi 7, Patasce 6, Salinas 4, Traballi, Rota (L). A disp.: Pero, Dalla Rosa, Stentella. All.: Marangi